LTM 携手 Uniphore，推动面向核心业务流程的领域专用 AI 规模化应用

美国加利福尼亚州帕洛阿尔托--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Business AI 公司 Uniphore 与全球大型企业的商业创意合作伙伴 LTM 今日联合宣布达成一项战略合作，双方将围绕行业与细分领域，协同开发融合小语言模型（SLMs）、AI 智能体与深厚行业专长的定制化 AI 解决方案。

随着人工智能应用迈向成熟阶段，企业正加速转向规模更精简、面向特定用途构建的模型与智能体，以实现更高的精准度与可控性。此次合作将这一理念引入企业核心业务流程，并在架构设计之初即融入治理、安全与合规能力。Uniphore 的 Business AI Cloud 将为 LTM 的 BlueVerse™ 生态体系及其全球交付网络提供底层支撑，在安全且具备数据主权保障的平台上，统一整合企业数据、模型与 AI 智能体。LTM 将发挥其行业洞察与实施能力，推动客户落地与 AI 驱动的业务转型；Uniphore 则提供构建与精细调优领域专用小语言模型的核心技术基础。

此次合作初期将聚焦银行、金融服务与保险（BFSI）、制造业以及媒体与娱乐等重点行业，围绕财务规划与分析（FP&A）、合同智能、外向物流、劳动力转型及联络中心运营等核心业务场景，联合开发面向实际应用的解决方案。

此外，LTM 还将把 Uniphore 平台应用于自身的数字化转型进程，进一步释放运营层面的企业价值，并为客户项目实现更高效、更快速的交付与落地提供有力支撑。

Uniphore 首席执行官兼联合创始人 Umesh Sachdev 表示：“全球大型企业亟需能够在其核心业务流程中产生切实业务影响的 AI。LTM 与我们在这一愿景上高度一致，并已通过 BlueVerse™ 启动相关探索。我们期待通过将 Uniphore 的 Business AI Cloud 与 LTM 深厚的转型能力及全球交付规模相结合，进一步加速这一进程。双方携手，将把企业的数据、知识与业务意图转化为在关键场景中可量化的业务成果。”

LTM 首席执行官兼董事总经理 Venu Lambu 表示：“AI 的真正价值，在于将其应用于以行业与业务领域为导向的解决方案，从而切实驱动客户业务成果的实现。此次合作进一步增强了我们在关键业务领域与核心流程中，将 AI 从战略意图转化为实际执行的能力。这也体现了我们持续聚焦规模化、可靠性以及为客户交付关键成果的坚定承诺。”

LTM 与 Uniphore 将协同推进上述解决方案的商业化进程，持续促进客户的长期采用与价值释放。随着产品与服务规模的不断拓展，双方将在研发、交付及持续优化等环节深化协作，形成长期、稳定的合作机制。未来，双方还计划将这一模式延伸至更多行业与业务流程。

关于Uniphore

Uniphore是一家专注于 Business AI 的企业，通过打造覆盖智能体、模型、知识与数据的完整且可组合的 AI 平台，助力企业迈向以智能体驱动的新一代运营模式。其核心平台 Business AI Cloud 有效弥合消费级 AI 与企业级 AI 之间的差距，将消费级 AI 的简便易用与企业级所需的严谨性、安全性及可扩展性融为一体。该平台使业务用户能够轻松释放 AI 潜能，快速实现业务价值；同时也为首席信息官（CIO）提供坚实基础，用以构建深度嵌入业务流程、并基于企业数据训练的高性能 AI 应用。

作为获得Gartner和Forrester认可的Deloitte Fast 500上榜企业，Uniphore受到全球2000多家企业的信赖，兑现了AI作为商业变革力量的承诺。如需了解更多信息，请访问 www.uniphore.com 。

关于LTM

LTM —— Larsen & Toubro 集团旗下公司 —— 是一家以 AI 为核心的全球技术服务企业，同时也是服务全球大型企业的“商业创意合作伙伴”。公司将人类洞察与智能系统深度融合，助力客户在技术与行业专长的交汇点上持续创造更高价值。LTM 的能力覆盖一体化运营、业务转型及 Business AI 等关键领域，推动企业实现全新的工作方式、生产力范式与价值创造路径。依托覆盖 40 个国家、逾 87,000 名员工的全球团队及广泛的合作伙伴生态，LTM 以成果为导向，为客户实现切实业务成效，不仅助力其超越市场，更赋能其重塑竞争格局、引领未来增长。更多信息请访问LTM.com。

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