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Andersen Global aggiunge la società collaboratrice NetExpat

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global consolida la sua piattaforma in tutta l'Asia-Pacifico, l'Europa e gli Stati Uniti attraverso un accordo di collaborazione con NetExpat, società specializzata nell'assistenza ai dipendenti, nella formazione interculturale e nello sviluppo della leadership per dipendenti mobili a livello internazionale.

Fondata più di 25 anni fa, NetExpat è un leader riconosciuto nella mobilità globale e nella gestione del talento, a supporto di clienti multinazionali in tutto il mondo. La società offre programmi di valutazione, formazione e coaching progettati per fornire assistenza a forze lavoro globali e ai propri dipendenti in trasferimento, compresi valutazioni di preparazione interculturale, formazione culturale ad alto impatto, supporto alla carriera e all'integrazione dei coniugi dei dipendenti e programmi di sviluppo dei talenti per team orientati a livello internazionale.

“Da oltre vent'anni, NetExpat è specializzata nell'aiutare le organizzazioni e il loro personale a prosperare nella mobilità internazionale”, ha dichiarato Alain Verstandig, co-fondatore e AD di NetExpat. “Collaborare con Andersen Global ci permette di ampliare questo impegno, portando la nostra esperienza a una piattaforma globale più ampia e aiutando le aziende a costruire team globali più forti e resilienti”.

“Questa collaborazione rafforza la nostra capacità di aiutare i clienti a orientarsi tra esigenze complesse di mobilità transfrontaliere”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “NetExpat aggiunge una dimensione significativa alla nostra piattaforma globale e migliora i servizi che forniamo alle organizzazioni multinazionali e alle loro forze lavoro internazionali”.

Andersen Global è un'associazione internazionale di società indipendenti, legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni a livello globale. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e vanta una presenza in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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