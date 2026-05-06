Cliente de lançamento da frota, NetJets recebe os três primeiros jatos executivos Cessna Citation Ascend

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT), alcançou um marco importante com a entrega dos três primeiros jatos executivos Cessna Citation Ascend para a NetJets, cliente de lançamento da frota. A NetJets, que opera a maior e mais diversificada frota de jatos particulares do mundo, é a primeira operadora de frota privada a receber e iniciar as operações com o Cessna Citation Ascend. Estabelecendo novos padrões de desempenho, conforto e eficiência operacional para o mercado de jatos executivos de médio porte, o Citation Ascend fortalece a longa relação entre a Textron Aviation e a NetJets, oferecendo aos proprietários uma transição perfeita para aeronaves avançadas, projetadas para oferecer confiabilidade, eficiência e luxo excepcionais.

“O Citation Ascend representa nosso investimento contínuo no suporte aos clientes da NetJets no futuro”, disse Lannie O’Bannion, vice-presidente sênior de Vendas e Marketing. “Baseado no desempenho comprovado pelo qual a família Citation é conhecida, o Ascend introduz novas tecnologias e melhorias de conforto que são importantes para os clientes de frotas. Estamos ansiosos para apoiar a NetJets na entrega de seu primeiro Ascend e continuar oferecendo uma experiência premium e confiável para clientes em todo o mundo.”

O Ascend oferece aos proprietários da NetJets uma combinação de produtividade, desempenho e luxo. Os principais recursos incluem:

Cabine espaçosa e luxuosa : Piso plano com amplo espaço para as pernas, configuração de assentos para oito passageiros, um completo centro de bebidas e um espaçoso compartimento de bagagem proporcionam conforto incomparável em todos os voos

: Piso plano com amplo espaço para as pernas, configuração de assentos para oito passageiros, um completo centro de bebidas e um espaçoso compartimento de bagagem proporcionam conforto incomparável em todos os voos Aviônicos de ponta : Equipado com a tecnologia Garmin G5000, o Citation Ascend apresenta o software e hardware mais recentes, incluindo aceleradores automáticos para maior facilidade operacional

: Equipado com a tecnologia Garmin G5000, o Citation Ascend apresenta o software e hardware mais recentes, incluindo aceleradores automáticos para maior facilidade operacional Eficiência e potência aprimoradas: Impulsionado por dois motores Pratt & Whitney Canada PW545D, o Ascend oferece maior empuxo, melhor eficiência de combustível e um alcance de 1.940 milhas náuticas para quatro passageiros

“A NetJets é líder mundial em aviação privada, conhecida por seu compromisso inabalável com a segurança e o serviço. O Cessna Citation Ascend é a maneira mais moderna de vivenciar isso”, disse Patrick Gallagher, presidente da NetJets Aviation. “A NetJets tem o prazer de ser a cliente de lançamento da frota do Citation Ascend. Com base no sucesso do Citation Latitude e do Citation Longitude, nossos exigentes clientes demonstraram preferência por jatos de médio porte, e o Citation Ascend representa a próxima evolução em viagens aéreas com jatos de médio porte, oferecendo o que há de mais moderno em design e conforto excepcionais.”

Ao longo dos anos, a NetJets possuiu e operou jatos executivos Citation líderes do setor, incluindo os modelos Citation S/II, Bravo, V Ultra, Encore, Encore+, VII, Excel, XLS, Sovereign, X, Latitude e Longitude. O novo Ascend da empresa iniciará suas operações imediatamente, oferecendo aos proprietários da NetJets comodidades premium, alcance ideal e assentos adicionais para viagens a negócios e lazer. Espera-se que mais aeronaves Citation Ascend sejam entregues nos próximos meses, à medida que a frota da NetJets continua a se expandir.

A Textron Aviation oferece suporte a operadores do Citation Ascend, como a NetJets, com uma rede global de pós-venda incomparável, projetada para confiabilidade e escalabilidade. Com 20 centros de serviço próprios, 21 Instalações de Serviço Autorizadas (ASFs), mais de 40 unidades móveis de serviço e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, para aeronaves em solo (AOG), a assistência especializada está sempre à mão. Uma rede de distribuição de peças expandida permite acesso rápido a mais de 150.000 números de peças, ajudando a maximizar a disponibilidade das aeronaves e minimizar o tempo de inatividade em frotas complexas e de alta utilização.

Sobre a Cessna Citation Ascend

O Citation Ascend traz um cockpit totalmente novo e uma cabine mais luxuosa para o mercado de jatos executivos de médio porte. A aeronave atinge uma velocidade máxima de 441 nós de velocidade verdadeira (ktas) e um alcance de 1.940 milhas náuticas (3.593 quilômetros) com quatro passageiros, complementado por uma carga útil de 408 kg (900 lb) com o tanque cheio.

Com recursos elegantes e modernos, os proprietários da NetJets desfrutam de muitos dos luxos encontrados nos modelos Citation Latitude e Citation Longitude, campeões de vendas, incluindo um piso plano que proporciona amplo espaço para as pernas e flexibilidade aos passageiros. O Ascend também conta com uma Unidade de Potência Auxiliar (APU) Honeywell RE100 [XL] aprovada para operações sem tripulação.

Para mais informações sobre o Citation Ascend, acesse cessna.com/ascend.

Sobre a Textron Aviation Inc.

Há quase 100 anos, inspiramos a jornada do voo. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou o talento coletivo das marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma gama que inclui desde jatos executivos, turboélices, aeronaves a pistão leves e de alto desempenho, até aeronaves para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho, confiabilidade e versatilidade lendários, juntamente com nossa rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Sobre a NetJets

Originalmente incorporada em 1964 como Executive Jet Airways, a NetJets vem estabelecendo — e superando — os padrões da indústria há mais de 60 anos. Hoje, a NetJets orgulha-se de ser uma empresa da Berkshire Hathaway, conhecida por seu compromisso inabalável com a segurança e o serviço. O portfólio de empresas distintas da NetJets, que engloba a NetJets, a Executive Jet Management, a QS Partners e a QS Security, oferece uma variedade de soluções de viagem personalizáveis, incluindo opções de propriedade compartilhada, leasing e cartões de voo, gerenciamento de aeronaves, fretamento de jatos particulares, serviços de corretagem e aquisição e serviços de segurança especializados. Este conjunto abrangente de soluções é o motivo pelo qual tantos viajantes exigentes do mundo escolhem a NetJets geração após geração. Isso também se deve ao fato de a NetJets possuir a maior e mais diversificada frota de jatos particulares do mundo, o que garante acesso a qualquer momento até mesmo aos destinos mais remotos do planeta. Para saber mais sobre a líder em aviação privada, acesse netjets.com hoje mesmo.

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