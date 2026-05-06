Andersen Global新增合作公司NetExpat

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global与NetExpat签署合作协议，进一步完善其在亚太、欧洲和美国的服务平台。NetExpat是一家专注于为跨国流动员工提供员工援助、跨文化培训和领导力发展服务的公司。

NetExpat成立已有25年以上，是全球人才流动和人才管理领域的知名领军企业，为全球各地的跨国企业客户提供服务。该公司提供评估、培训和辅导项目，旨在助力全球员工队伍及外派搬迁员工发展，服务内容包括跨文化适应能力评估、高实效文化培训、员工配偶职业发展和融入支持，以及面向国际化团队的人才发展项目。

NetExpat联合创始人兼首席执行官Alain Verstandig表示：“二十多年来，NetExpat始终专注于助力企业及其员工在跨国流动环境中稳健发展。与Andersen Global开展合作让我们能够践行这一使命，将专业服务能力融入更广阔的全球平台，助力企业打造凝聚力更强、韧性更高的全球化团队。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“本次合作提升了我们支持客户应对复杂跨境人才流动需求的能力。NetExpat为我们的全球平台增添了重要维度，并提升了我们为跨国企业及其国际化员工队伍提供的服务。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过5万名专业人员，通过其成员公司及合作公司在1000多个地点开展业务。

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