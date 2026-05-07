Sentinel Midstream start de bouw van de Texas GulfLink-diepwaterhaven

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Sentinel Midstream LLC (Sentinel) heeft vandaag meegedeeld dat het met de bouw van de Texas GulfLink-diepwaterhaven (Texas GulfLink of het project) is begonnen. Deze belangrijke mijlpaal is mogelijk gemaakt door de financiering die is ontvangen in het kader van de handelsovereenkomst tussen de VS en Japan.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Amerikaanse Ministerie van Handel en de Japanse regering. Het weerspiegelt de gezamenlijke inzet voor het versterken van de mondiale energiezekerheid en het uitbreiden van de Amerikaanse exportinfrastructuur. Sentinel zal leiding geven aan de ontwikkeling van Texas GulfLink en toezicht houden op de bouw, de commerciële exploitatie en het langetermijnbeheer van de terminal.

