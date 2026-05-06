Schindler elige a Navan para mejorar sus operaciones de viajes a nivel internacional

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la plataforma internacional de gestión de gastos y viajes de negocios con tecnología de IA, ha anunciado hoy que ha sido seleccionada por Schindler, el proveedor líder de movilidad urbana sostenible e inteligente, para modernizar su programa internacional de viajes.

Con más de 150 años de innovación en el sector, Schindler ha transformado la movilidad en las sociedades urbanas, pasando de ser un fabricante local a convertirse en una empresa internacional dedicada a ascensores, escaleras mecánicas y pasillos rodantes. Para respaldar su próxima fase de crecimiento, la empresa ha decidido consolidar sus operaciones de viajes, dejando atrás un modelo de reservas por Internet fragmentado.

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