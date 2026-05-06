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Schindler elige a Navan para mejorar sus operaciones de viajes a nivel internacional

Un proveedor líder en movilidad urbana sostenible e inteligente implementa Navan para ofrecer una experiencia fluida a su plantilla

original Leading provider of sustainable and smart urban mobility deploys Navan to deliver a seamless experience for its workforce

Leading provider of sustainable and smart urban mobility deploys Navan to deliver a seamless experience for its workforce

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la plataforma internacional de gestión de gastos y viajes de negocios con tecnología de IA, ha anunciado hoy que ha sido seleccionada por Schindler, el proveedor líder de movilidad urbana sostenible e inteligente, para modernizar su programa internacional de viajes.

Con más de 150 años de innovación en el sector, Schindler ha transformado la movilidad en las sociedades urbanas, pasando de ser un fabricante local a convertirse en una empresa internacional dedicada a ascensores, escaleras mecánicas y pasillos rodantes. Para respaldar su próxima fase de crecimiento, la empresa ha decidido consolidar sus operaciones de viajes, dejando atrás un modelo de reservas por Internet fragmentado.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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