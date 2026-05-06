Der erste Flottenkunde NetJets nimmt die ersten drei mittelgroßen Business-Jets vom Typ Cessna Citation Ascend in Empfang

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc. (NYSE:TXT), hat mit der Auslieferung der ersten drei Business-Jets vom Typ Cessna Citation Ascend an den ersten Flottenkunden NetJets einen wichtigen Meilenstein erreicht. NetJets, der weltweit größte und vielseitigste Betreiber von Privatjet-Flotten, ist der erste private Flottenbetreiber, der die Cessna Citation Ascend in Empfang und in Betrieb genommen hat. Die Citation Ascend, die neue Maßstäbe in puncto Leistung, Komfort und Betriebseffizienz auf dem Markt für mittelgroße Business-Jets setzt, baut auf der langjährigen Partnerschaft zwischen Textron Aviation und NetJets auf und bietet Eigentümern eine nahtlose Weiterentwicklung fortschrittlicher Flugzeuge, die im Hinblick auf außergewöhnliche Zuverlässigkeit, Effizienz und Luxus entwickelt wurden.

„Die Citation Ascend spiegelt unser anhaltendes Engagement wider, die Kunden von NetJets auch in Zukunft tatkräftig zu unterstützen“, so Lannie O’Bannion, Senior Vice President, Sales & Marketing. „Aufbauend auf der für die Citation-Familie typischen Leistungsstärke bietet die Ascend neue Technologien und verbesserten Komfort, was für Flottenkunden von entscheidender Bedeutung ist. Wir freuen uns darauf, NetJets beim Empfang ihrer ersten Ascend zu unterstützen und weiterhin ein erstklassiges, zuverlässiges Erlebnis für Kunden auf der ganzen Welt zu bieten.“

Die Ascend bietet NetJets-Eigentümern die perfekte Kombination aus Produktivität, Leistung und Luxus. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

Geräumige, luxuriöse Kabine : Ein ebener Boden mit viel Beinfreiheit, eine Sitzanordnung für acht Passagiere, eine voll ausgestattete Bordküche und ein geräumiger Gepäckraum sorgen auf jedem Flug für unvergleichlichen Komfort

: Ein ebener Boden mit viel Beinfreiheit, eine Sitzanordnung für acht Passagiere, eine voll ausgestattete Bordküche und ein geräumiger Gepäckraum sorgen auf jedem Flug für unvergleichlichen Komfort Führende Flugzeugelektronik : Die mit der Garmin G5000-Technologie ausgestattete Citation Ascend verfügt über die neueste Software und Hardware, darunter Autothrottles für einen verbesserten Bedienkomfort

: Die mit der Garmin G5000-Technologie ausgestattete Citation Ascend verfügt über die neueste Software und Hardware, darunter Autothrottles für einen verbesserten Bedienkomfort Verbesserte Effizienz und Leistung: Die mit zwei Pratt & Whitney Canada PW545D-Triebwerken ausgestattete Ascend bietet mehr Schub, eine verbesserte Treibstoffeffizienz und eine Reichweite von 1.940 Seemeilen bei vier Passagieren

„NetJets ist ein Weltmarktführer im Bereich der privaten Luftfahrt und bekannt für sein unerschütterliches Engagement für Sicherheit und Service. Die Cessna Citation Ascend ist die neueste Möglichkeit, sich davon zu überzeugen“ so Patrick Gallagher, President von NetJets Aviation. „NetJets freut sich, der erste Flottenkunde der Citation Ascend zu sein. Unsere anspruchsvollen Eigentümer haben eine Präferenz für mittelgroße Jets gezeigt und die auf dem Erfolg der Citation Latitude und Citation Longitude aufbauende Citation Ascend stellt die nächste Evolutionsstufe im Bereich der mittelgroßen Jets dar, die mit modernstem Design und außergewöhnlichem Komfort überzeugt.“

Im Laufe der Jahre hat NetJets branchenführende Citation-Business-Jets besessen und betrieben, darunter die Modelle Citation S/II, Bravo, V Ultra, Encore, Encore+, VII, Excel, XLS, Sovereign, X, Latitude und Longitude. Das neue Modell des Unternehmens, die Ascend, wird sofort in Betrieb genommen und bietet NetJets-Eigentümern Premium-Ausstattung, eine ideale Reichweite sowie zusätzliche Sitzplätze für Geschäfts- und Urlaubsreisen. Weitere Auslieferungen der Citation Ascend sind in den kommenden Monaten im Zuge der weiteren Erweiterung der NetJets-Flotte vorgesehen.

Textron Aviation unterstützt Betreiber der Citation Ascend wie NetJets mit einem unübertroffenen globalen Aftermarket-Netzwerk, das darauf ausgelegt ist, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit zu gewährleisten. Mit 20 firmeneigenen Servicezentren, 21 autorisierten Serviceeinrichtungen (Authorized Service Facilities, ASFs), mehr als 40 mobilen Serviceeinheiten sowie einem 24/7-Support für Flugzeuge am Boden (Aircraft on Ground, AOG) ist fachkundige Hilfe jederzeit zur Stelle. Durch ein erweitertes Ersatzteilvertriebsnetzwerk kann schnell auf über 150.000 Teilenummern zugegriffen werden, sodass die Verfügbarkeit der Flugzeuge maximiert und Ausfallzeiten in komplexen, stark ausgelasteten Flotten minimiert werden können.

Über die Cessna Citation Ascend

Die Citation Ascend erweitert den Markt für mittelgroße Business-Jets um ein Flugzeug mit völlig neuem Cockpit und einer luxuriöseren Kabine. Es erreicht eine wahre Fluggeschwindigkeit von 441 Knoten (Knots true airspeed, ktas) und eine Reichweite von 1.940 Seemeilen (3.593 Kilometer) bei vier Passagieren, ergänzt durch eine Nutzlast von 900 Pfund (408 kg) bei vollem Tank.

Dank ihrer eleganten und modernen Ausstattung genießen NetJets-Eigentümer viele der luxuriösen Ausstattungsmerkmale, die auch in den Bestsellern Citation Latitude und Citation Longitude zu finden sind, darunter ein ebener Boden, der den Passagieren großzügige Beinfreiheit und Flexibilität bietet. Außerdem verfügt die Ascend über eine Honeywell RE100 [XL]-Hilfsturbine (Auxiliary Power Unit, APU), die für den unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen ist.

Weitere Informationen zur Citation Ascend erhalten Sie unter cessna.com/ascend.

Über Textron Aviation Inc.

Wir inspirieren die Welt des Fliegens seit nunmehr fast 100 Jahren. Inzwischen bündelen wir bei Textron Aviation Inc., einem Unternehmen von Textron Inc., die Kompetenzen unserer Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel, um unseren Kunden das bestmögliche Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das alles von Business-Jets, Turboprop-Flugzeugen, leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Spezial-, Militär- und Verteidigungsflugzeugen umfasst, bietet Textron Aviation das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt – und beschäftigt eine Belegschaft, die bereits mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern vertrauen in Bezug auf erschwingliche, produktive und flexible Flüge auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetzwerk. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.txtav.com.

Informationen zu Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine leistungsstarken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

Über NetJets

NetJets wurde 1964 ursprünglich unter dem Namen Executive Jet Airways gegründet und setzt seit über 60 Jahren Branchenstandards – die es immer wieder selbst übertrifft. NetJets ist stolz darauf, heute ein für sein unermüdliches Engagement für Sicherheit und Service bekanntes Unternehmen der Berkshire Hathaway-Gruppe zu sein. Das Portfolio von NetJets umfasst einzigartige Unternehmen wie NetJets, Executive Jet Management, QS Partners sowie QS Security und bietet eine Vielzahl individueller Reiselösungen, darunter Teilhabemodelle, Leasing- und Jet-Card-Optionen, Flugzeugmanagement, Charterflüge mit Privatjets, Brokerage- und Akquisitionsdienstleistungen sowie spezialisierte Sicherheitsdienste. Diese umfassende Lösungssuite ist der Grund, warum so viele der anspruchsvollsten Reisenden der Welt sich seit Generationen für NetJets entscheiden. Ein weiterer Grund ist die weltweit größte und vielfältigste Privatjet-Flotte von NetJets, mit der selbst die entlegensten Ziele rund um den Globus jederzeit erreichbar sind. Um mehr über den Marktführer im Bereich der privaten Luftfahrt zu erfahren, besuchen Sie noch heute netjets.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Prognosen zu Umsätzen enthalten oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Sachverhalte beschreiben. Diese Aussagen spiegeln nur die Meinung zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wider, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Diese Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Änderungen der Auslieferungspläne für Flugzeuge oder Stornierungen oder Verschiebungen von Bestellungen.

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