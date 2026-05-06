Vlootlanceringsklant NetJets ontvangt de levering van de eerste drie Cessna Citation Ascend middelgrote zakenvliegtuigen

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE:TXT), heeft een belangrijke mijlpaal gehaald nu de eerste drie Cessna Citation Ascend zakenvliegtuigen aan vlootlanceringsklant NetJets werden geleverd. NetJets, die de grootste, meest gediversifieerde privévliegtuigenvloot ter wereld exploiteert, is de eerste exploitant van een privévloot die de levering ontvangt en activiteiten met de Cessna Citation Ascend aanvangt. De Citation Ascend bepaalt nieuwe standaarden op het vlak van prestaties, comfort en operationele efficiëntie in de markt van middelgrote zakenvliegtuigen. Dit vliegtuig is ontstaan uit de jarenlange relatie tussen Textron Aviation en NetJets en biedt eigenaren een naadloze vooruitgang van geavanceerde vliegtuigen om buitengewone betrouwbaarheid, efficiëntie en luxe aan te bieden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.