Hisense muestra un crecimiento en ventas del 38 % en Europa Occidental, gracias a la inteligencia de mercado basada en IA de NIQ

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE: NIQ), líder global en inteligencia del consumidor, compartió hoy nuevos aprendizajes derivados de su colaboración de larga data con Hisense, una marca global líder en electrodomésticos y tecnologías inteligentes. Mediante el uso de la inteligencia de mercado basada en IA de NIQ, Hisense ha acelerado su expansión internacional, mejorado la toma de decisiones en mercados locales y logrado un crecimiento medible en más de 20 mercados clave y más de 12 categorías. El estudio de caso demuestra cómo los análisis impulsados por IA ayudan a las marcas globales a avanzar con mayor rapidez, adaptarse mejor a los mercados locales y competir con mayor eficacia en entornos complejos.

El desafío

A medida que Hisense expandía su presencia internacional, se enfrentó a una complejidad creciente en los mercados globales. Las preferencias de los consumidores variaban considerablemente entre regiones como Europa Occidental, Europa del Este y América Latina, lo que hacía ineficaz un enfoque único para todos los mercados.

La inteligencia de mercado basada en inteligencia artificial de NIQ aportó el conocimiento profundo de los mercados locales necesario para orientar la inversión, perfeccionar el posicionamiento de los productos e identificar las características más relevantes en cada mercado. Al integrar los análisis de NIQ en la toma de decisiones diaria, Hisense pasó de informes retrospectivos a una acción más ágil y proactiva: anticipa la demanda, alinea el inventario con los distribuidores y ajusta los precios a medida que evolucionan las condiciones del mercado.

Resultados clave para Hisense:

Crecimiento del +18 % de CAGR en ingresos internacionales, incluyendo televisores y electrodomésticos (2015/2024)

en ingresos internacionales, incluyendo televisores y electrodomésticos (2015/2024) 38 % de crecimiento interanual en el valor de televisores en Europa Occidental (2024)

el valor de televisores en Europa Occidental (2024) Mayor fortalecimiento del posicionamiento competitivo en Europa, América Latina y otras regiones de crecimiento

"Para Hisense, nuestra colaboración con NIQ es mucho más que acceso a datos de mercado: es la base para construir colaboraciones locales de confianza y habilitar un crecimiento sostenible en regiones fundamentales", dijo Jerry Liu, presidente de Hisense VIDAA. "NIQ no solo proporciona cifras, sino que se ha convertido en una extensión de nuestro equipo y nos ayuda a esclarecer las situaciones complejas".

"Hisense es un claro ejemplo de cómo las marcas globales pueden utilizar la inteligencia de mercado impulsada por IA para escalar con confianza", comentó Julian Baldwin, presidente, de Cuentas Estratégicas Globales de NIQ. "Al combinar los datos propios de NIQ, los sistemas de decisión basados en IA y la experiencia local, Hisense puede interpretar las señales del mercado con mayor rapidez y claridad, actuar con confianza y convertir esas señales en crecimiento medible".

En adelante, la siguiente fase se centra en profundizar las capacidades de anticipación basadas en IA para prever tendencias de consumo, impulsar la innovación orientada a la sostenibilidad y permitir una toma de decisiones más rápida y automatizada en toda la empresa.

Este estudio de caso refleja el enfoque más amplio de NIQ de integrar la IA en sus soluciones principales, para ayudar a las empresas a ir más allá de la generación de análisis hacia sistemas de decisión que permitan un crecimiento más rápido e inteligente a gran escala.

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Preguntas frecuentes (FAQ)

¿En qué consiste la colaboración entre NIQ y Hisense?

NIQ proporciona a Hisense inteligencia de mercado impulsada por IA para apoyar su expansión global, la toma de decisiones en mercados locales y su crecimiento a largo plazo. El ecosistema continuo de análisis de NIQ ha permitido a Hisense optimizar con rapidez la fijación de precios, la oferta, las características de producto y el inventario.

¿Cómo utiliza NIQ la inteligencia artificial en esta colaboración?

NIQ utiliza inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos de ventas y consumidores, identificar tendencias y ofrecer análisis más rápidos y precisos que apoyan la toma de decisiones. También aplica funciones de anticipación basadas en IA para prever tendencias de consumo, generar innovaciones de producto de manera más inteligente y permitir decisiones más rápidas y automatizadas en toda la empresa.

¿Qué resultados ha logrado Hisense con los análisis de NIQ?

Hisense logró un crecimiento mayor al 18 % de la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) en ingresos internacionales y un crecimiento interanual del 38 % en el valor de televisores en Europa Occidental.

¿Qué regiones se han beneficiado más de la colaboración?

Hisense ha tenido impacto global en regiones fundamentales, incluidas Europa Occidental, Europa del Este, América Latina y otros mercados emergentes.

¿Cuál es el siguiente paso para NIQ y Hisense?

Ambas compañías están reforzando su colaboración para permitir análisis más profundos impulsados por IA y permitir una toma de decisiones más inteligente y predictiva en toda la organización.

Acerca de NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) es una empresa líder en inteligencia del consumidor. Ofrece la comprensión más completa y fiable del comportamiento de compra de los consumidores y revela nuevas vías de crecimiento. Al combinar una huella global de datos sin igual y mediciones granulares de consumidores y mercados minoristas con décadas de experiencia en modelado de IA, NIQ desarrolla sistemas de decisión que ayudan a las empresas a transformar datos complejos en acciones seguras. Con operaciones en más de 90 países,

NIQ abarca aproximadamente el 82 % de la población mundial y soporta la medición de 7,4 billones de dólares en gasto global de consumo. A través de plataformas basadas en la nube, analítica avanzada e inteligencia impulsada por IA, NIQ ofrece The Full View™ (la visión completa), para ayudar a marcas y minoristas a entender qué compran los consumidores, por qué lo compran y qué hacer a continuación. Para obtener más información, visite www.niq.com.

Declaración prospectiva:

Este comunicado de prensa relativo a la colaboración entre Hisense y NIQ puede contener declaraciones prospectivas sobre comportamientos de consumo previstos, tendencias de mercado y desarrollos del sector. Estas declaraciones reflejan expectativas y proyecciones actuales basadas en datos disponibles, patrones históricos y diversas suposiciones. Palabras como “hará”, “espera”, “anticipa”, “proyecta”, “cree”, “prevé”, “planifica”, “mirar hacia el futuro”, “indica” y expresiones similares se utilizan para identificar dichas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones no constituyen garantías de resultados futuros y están sujetas a incertidumbres inherentes, incluidas variaciones en las preferencias de los consumidores, condiciones económicas, avances tecnológicos y dinámicas competitivas. Los resultados reales pueden diferir de forma material de los expresados o implícitos. Aunque se procura basar los análisis en datos fiables y metodologías sólidas, no se asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias futuras, salvo que lo exija la legislación aplicable.

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