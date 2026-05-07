Sentinel Midstream lance le port en eaux profondes Texas GulfLink

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Sentinel Midstream LLC (Sentinel) a annoncé aujourd’hui le lancement de son port en eaux profondes Texas GulfLink (Texas GulfLink ou le projet), marquant ainsi une étape importante rendue possible grâce au financement reçu au titre de l’accord commercial entre les États-Unis et le Japon.

Ce projet avance en coordination avec le département américain du Commerce et le gouvernement japonais et reflète l’engagement commun à renforcer la sécurité énergétique mondiale et à développer les infrastructures d’exportation américaines. Sentinel dirigera le développement de Texas GulfLink, en supervisant la construction, l’exploitation commerciale et la gestion à long terme du terminal.

Le financement accordé dans le cadre de l’accord commercial entre les États-Unis et le Japon, conformément au décret présidentiel 14345 signé le 4 septembre 2025, souligne la confiance internationale continue dans les infrastructures énergétiques américaines et soutient l’expansion des exportations américaines de pétrole brut vers les marchés mondiaux.

Dès le lancement de ce projet, Texas GulfLink entamera immédiatement la construction de son terminal d’exportation de pétrole brut en eaux profondes, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives d’accès au marché pour les producteurs américains, créant des emplois américains de qualité et renforçant le rôle des États-Unis en tant que fournisseur énergétique mondial fiable.

Howard Lutnick, secrétaire américain au Commerce, déclare :

« L’accord commercial historique entre les États-Unis et le Japon donne un nouvel élan à un autre investissement. Cette fois-ci, il s’agit d’un autre fournisseur énergétique américain. Cette étape importante apportera des emplois et une dynamique au golfe du Mexique pour les années à venir, et je me réjouis des progrès que le Japon et Sentinel Midstream vont accomplir pour fournir une énergie propre, abordable et efficace aux consommateurs américains, ce qui constitue une victoire pour l’administration Trump. »

John Cornyn, sénateur américain du Texas, déclare :

« L’annonce faite aujourd’hui par le département américain du Commerce concernant le lancement de la construction du projet Texas GulfLink est une excellente nouvelle pour le Texas et témoigne de l’engagement continu de l’administration Trump à libérer le potentiel énergétique américain. Texas GulfLink apportera des emplois bien rémunérés au comté de Brazoria et contribuera à générer des milliards de dollars d’exportations de pétrole brut américain, et je me réjouis d’accueillir ce nouveau terminal d’exportation au Texas. »

Ted Cruz, sénateur américain du Texas, déclare :

« La société Sentinel Midstream, basée à Dallas, joue un rôle essentiel dans l’expansion des infrastructures énergétiques du Texas et dans l’exportation de l’énergie américaine vers nos alliés. Lorsque je suis devenu le principal représentant républicain au sein de la commission sénatoriale du commerce, j’ai fait de l’obtention de l’approbation fédérale pour les projets de ports en eaux profondes l’une de mes principales priorités et je me suis battu pour les faire avancer. Le projet Texas Gulf Link se concrétise aujourd’hui, créant des milliers d’emplois et générant des milliards de dollars d’investissements à travers le Texas. »

Randy Weber, représentant des États-Unis pour la 14e circonscription du Texas, déclare :

« Les investissements affluent aux États-Unis, et cela se voit ici même, sur la côte du golfe du Texas. À seulement 30 miles au large de nos côtes, un nouveau terminal en eaux profondes chargera les plus grands pétroliers du monde et acheminera l’énergie américaine vers nos alliés, avec le soutien de partenaires japonais et d’acteurs locaux. Ce projet illustre parfaitement ce que le sud-est du Texas a à offrir : des ports de classe mondiale, une main-d’œuvre qualifiée et une infrastructure énergétique qui attire les investissements et permet à l’Amérique de continuer à produire. »

Jeff Ballard, directeur général de Sentinel Midstream, déclare :

« Texas GulfLink ne se limite pas à une simple infrastructure, il s’agit d’exploiter tout le potentiel de l’énergie américaine. Ce projet crée une voie directe entre l’un des hubs pétroliers les plus liquides au monde et les marchés mondiaux, renforçant ainsi nos alliés, améliorant la dynamique commerciale et consolidant la position des États-Unis en tant que fournisseur de choix dans un paysage énergétique de plus en plus incertain. » « Nous sommes fiers d’être un partenaire de confiance des gouvernements américain et japonais et de contribuer à ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire des exportations pétrolières américaines. »

Un atout pour les générations futures

Le terminal d’exportation de pétrole brut en eaux profondes de Texas GulfLink (le Terminal) sera situé à environ 30 miles au large de la côte ouest de Freeport, au Texas, dans le golfe du Mexique. Une fois achevé, il sera capable de charger entièrement des superpétroliers (VLCC) en mer, éliminant ainsi le recours à des opérations de transbordement coûteuses et inefficaces. Cette capacité de chargement direct renforce la compétitivité mondiale tout en réduisant considérablement les émissions associées aux méthodes d’exportation traditionnelles.

En permettant des exportations efficaces à grande échelle, le Terminal servira de canal essentiel reliant les marchés mondiaux à un pétrole brut fiable produit en Amérique du Nord. Il devrait élargir l’accès aux marchés en Asie et en Europe, renforcer les relations commerciales avec des alliés clés et consolider le rôle des États-Unis en tant que fournisseur d’énergie stable et à long terme.

Une fois opérationnel, Texas GulfLink devrait générer des milliards de dollars de valeur d’exportation annuelle, améliorer la balance commerciale des États-Unis et stimuler une croissance économique durable sur la côte du golfe du Mexique et au-delà.

À propos de Sentinel Midstream LLC

Sentinel Midstream LLC est un développeur et exploitant d’infrastructures énergétiques intégrées basé à Dallas, doté de solides compétences en matière de développement commercial, d’exécution de projets et d’exploitation. Par l’intermédiaire de ses sociétés affiliées, Sentinel possède et exploite des systèmes de transport et de terminaux de pétrole brut à travers le Texas et la Louisiane, reliant l’approvisionnement américain aux raffineries de la côte du golfe du Mexique et aux marchés mondiaux.

En partenariat avec Cresta Fund Management, Sentinel combine des capitaux institutionnels, de solides relations commerciales et une expertise opérationnelle éprouvée pour fournir des infrastructures essentielles à grande échelle. Jones Day a conseillé Sentinel dans le cadre de l’avancement du projet Texas GulfLink.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.sentinelmidstream.com et www.texasgulflink.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.