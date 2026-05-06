Andersen Global nawiązuje współpracę z firmą NetExpat

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global wzmacnia swoją platformę w regionie Azji i Pacyfiku, Europie i USA wraz z zawarciem umowy o współpracy z firmą NetExpat, która specjalizuje się w udzielaniu wsparcia pracownikom, prowadzeniu szkoleń uwzględniających różnice kulturowe i rozwoju przywództwa na rzecz pracowników delegowanych do wykonywania pracy w różnych krajach.

Założona ponad 25 lat temu firma NetExpat jest uznanym liderem w dziedzinie globalnej mobilności i zarządzania talentami oraz wspiera klientów międzynarodowych na całym świecie. Firma prowadzi oceny, szkolenia i programy coachingu opracowane z myślą o wsparciu globalnych zespołów i ich pracowników podczas relokacji, w tym prowadzi oceny gotowości z uwzględnieniem różnic kulturowych, istotne szkolenia w dziedzinie kultury, programy w zakresie wsparcia kariery współmałżonka oraz wsparcia integracji, a także rozwoju talentów na rzecz zespołów, których członkowie pochodzą z wielu różnych krajów.

– Od ponad dwudziestu lat NetExpat koncentruje się na pomaganiu organizacjom i ich pracownikom w prężnym rozwoju i międzynarodowej mobilności – powiedział Alain Verstandig, współzałożyciel i dyrektor generalny NetExpat. – Dzięki współpracy z Andersen Global możemy wzmocnić to zaangażowanie, zaoferować naszą wiedzę fachową szerszej grupie odbiorców z całego świata i pomóc firmom w budowaniu silniejszych i odporniejszych globalnych zespołów.

– Ta współpraca zwiększa nasze zdolności do wspierania klientów starających się sprostać złożonym potrzebom w zakresie mobilności transgranicznej – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – NetExpat nadaje naszej globalnej platformie istotny wymiar i wzbogaca nasze usługi świadczone na rzecz wielonarodowych organizacji i ich międzynarodowego personelu.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 50 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 1000 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

