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Aumentano del 38% le vendite nei mercati dell'Europa occidentale con l'intelligence di mercato basata sull'AI di NIQ grazie a Hisense

Le informazioni di NIQ promuovono l'espansione internazionale e la crescita concreta di Hisense nei principali mercati globali

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE: NIQ), un leader globale nella consumer intelligence, oggi ha condiviso nuove informazioni dalla sua collaborazione di lunga data con Hisense, un marchio leader globale nel settore degli elettrodomestici e delle tecnologie smart. Utilizzando l'intelligence di mercato di NIQ basata sull'intelligenza artificiale, Hisense ha accelerato l'espansione internazionale, migliorato i processi decisionali nei mercati locali e fornito una crescita concreta in più di 20 mercati principali e oltre 12 categorie. Il caso di studio dimostra come le conoscenze basate sull'AI aiutino i marchi globali a muoversi più rapidamente, a localizzare meglio e a competere più efficacemente nei mercati complessi.

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