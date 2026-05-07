借助NIQ的人工智能驱动市场情报，海信在西欧市场销售额大增38%

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的消费者情报提供商NIQ（纽约证券交易所代码：NIQ）今天分享了该公司与全球领先家电和智能技术品牌海信（Hisense）长期合作的新经验。借助NIQ的人工智能（AI）驱动市场情报，海信加快了国际扩张步伐，改进了当地市场决策，在20多个关键市场以及超过12个品类取得了显著的增长。案例研究展示了AI驱动的洞察如何帮助全球品牌在复杂的市场更快发展、更好地实现本地化以及更有效地参与竞争。

挑战

在海信的国际扩张过程中，该公司面临全球市场越来越复杂的局面。从西欧、东欧到拉丁美洲，不同地区的消费者偏好迥然不同，一招鲜吃遍天的方法不再有效。

借助NIQ的AI驱动情报，可以获得深入的当地市场信息，从而引导投资、优化产品定位、确定在各个市场最为重要的功能特征。通过将NIQ的洞察纳入日常决策过程，海信从事后报告转向更快、更主动的行动：预测需求、与经销商核对库存并根据市场环境的发展调整定价。

海信实现的主要成效：

包括电视机和其他家电产品在内，海外市场收入复合年增长率+18% （2015–2024年）

（2015–2024年） 西欧市场电视机销售额同比增长38% （2024年）

（2024年） 在欧洲、拉丁美洲以及其他增长地区实现更强的竞争地位

“对于海信而言，我们与NIQ的合作远不止获取市场数据，这是在关键地区建设信任的当地合作关系并实现可持续的增长的基础”，海信VIDAA事业部董事长Jerry Liu指出。“NIQ不仅仅是提供数字，他们还成为了我们团队的延伸，帮助我们化繁为简，从复杂走向明晰。”

“海信是全球品牌利用AI驱动市场情报来放心扩张的典型案例”，NIQ全球战略客户部总裁Julian Baldwin指出。“通过结合NIQ的专有数据、AI驱动的决策系统以及本地专业知识，海信能够更快速、更明确地解读市场信号，自信地采取行动，并经这些信号变为切实的增长。”

展望未来，海信下一步将聚焦更深入的AI驱动预测，从而预测消费者趋势、支持以可持续发展为中心的创新，在整个企业实现更快速、更自动化的决策。

该案例研究反映了NIQ更广泛关注在其核心解决方案嵌入AI功能，帮助企业从简单洞察生成转向可大规模实现更快速、更智能增长的决策系统。

详细了解人工智能如何加速NIQ的The Full View™。

常见问题

NIQ与海信之间的合作内容是什么？

NIQ为海信提供AI驱动的市场情报，以支持海信的全球扩张、本地市场决策和长期增长。借助NIQ的持续洞察生态系统，海信能够快速优化定价、产品组合、功能特征组合以及库存。

NIQ在此次合作中是如何使用人工智能的？

NIQ使用AI来分析大量的销售和消费者数据，从中识别趋势，更快提供更准确的洞察来支持决策。NIQ的AI驱动预测可预测消费者趋势，推动更智能的产品创新，在整个企业实现更快速、更自动化的决策。

海信使用NIQ提供的洞察取得了哪些成效？

海信的海外收入复合年增长率达+18%，在西欧市场的电视机销售额同比增长38%。

哪些地区从此合作中受益最大？

海信的全球影响力遍及许多关键地区，包括西欧、东欧、拉丁美洲以及其他新兴市场。

NIQ与海信下一步有何计划？

NIQ正与海信加强双方的合作，解锁更深入的AI驱动洞察，在整个企业实现更智能、可预测性更高的决策。

关于NIQ

NielsenIQ（纽约证券交易所代码：NIQ）是一家领先的消费者情报公司，为客户提供最全面、最受信任的消费者购买行为信息，揭示实现增长的新路径。通过将无可比拟的全球数据来源和精细的消费者和零售衡量信息，与数十年的AI建模经验相结合，NIQ可构建有助各类公司将复杂数据变为自信行动的决策系统。NIQ在全球90多个国家和地区开展业务，

涵盖全世界大约82%的人口和超过7.4万亿美元的全球消费者支出。通过基于云的平台、先进的分析和AI驱动洞察，NIQ提供The Full View™来传递市场全貌，帮助各类品牌和零售商了解在购买什么、他们为什么要购买以及未来会怎么样。要了解更多信息，请访问www.niq.com。

前瞻性陈述：

本新闻稿涉及海信与NIQ之间的合作，可能包含有关预期消费者行为、市场趋势和行业发展的前瞻性陈述。这些陈述反映了基于可用数据、历史模式和各种假设的当前预期和预测。“将会”、“预计”、“料将”、“预估”、“相信”、“预测”、“计划”、“展望”、“指示”等词语以及类似的表达均旨在用于标识此类前瞻性陈述。这些陈述并非对未来结果的保证并且存在固有的不确定性，包括消费者偏好、经济环境、技术进步和竞争动态的变化等。实际结果可能与这些陈述中所表达或隐含的结果显著不同。尽管我们尽力确保我们的洞察基于可靠的数据和稳妥的方法，但除适用法律要求的外，我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映未来事件或情况。

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