OpenWorldとFigure Technology Solutions、FigureのOPENネットワーク上でOpenWorldの有価証券のトークン化を推進へ

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- リアルワールドアセット（RWA）のトークン化を世界的に推進するブロックチェーン・イノベーション企業であるOpenWorld Ltd.（「OpenWorld」）とFigure Technology Solutions, Inc.（「Figure」）（NASDAQ：FIGR、OPEN：FGRS）は、OpenWorldが予定しているNASDAQ上場に関連して、OpenWorldの株式をFigureのOnchain Public Equity Network（OPEN）上でトークン化する契約を締結したことを発表しました。本契約は、OpenWorldのトークン化戦略における重要な一歩となります。さらにOpenWorldは、同社のプライベート・クレジット資産をオンチェーン化し、FigureのDemocratized Primeマーケットプレイスに組み入れるための経路として、Figure Forgeを活用する計画です。

この決定は、OpenWorldの基本的信念を示すものです。すなわち、同社が世界の機関顧客および各国政府向けに構築しているインフラは、まず自社のバランスシート上で実証されるべきだという考えです。これは、OpenWorldが上場企業となることを目指して進めている、VerifyMe, Inc.（NASDAQ：VRME）との既発表の合併計画（以下「本合併」）に続くものです。

FigureのOPENは、公開市場の仕組みを根本から再設計するものです。これが効果的に実現すれば、OpenWorldはNASDAQとOPENの双方で発行を行うことで、投資家に選択肢を提供できるようになります。

OPEN上では、投資家はブロックチェーン登録株式を直接保有し、保有株式を貸し出して利回りを得るとともに、暗号資産と株式をクロス担保として活用できます。これは、従来型の証券会社では広く提供されていない利点です。企業は、リアルタイム決済、低コスト、規制環境に対応するよう構築されたブロックチェーン・インフラを通じて、株式の発行・管理をよりスマートに行えるようになります。本契約は、株式インフラの基盤整備を前進させるものです。

OpenWorldの共同創業者兼最高経営責任者（CEO）であるマット・ショーは、次のように述べています。「Figureとの本契約により、OpenWorldはリアルワールドアセットのトークン化が進化する重要な局面に位置付けられます。私たちは、他社のためにトークン化インフラを構築しながら、自社の証券をレガシーな仕組みに残しておくつもりはありません。FigureのOPENネットワーク上で自社株式をトークン化することは、私たちがまず自ら先陣を切る意思があることを、機関パートナーに示すものです」

米国証券取引委員会（SEC）および米国商品先物取引委員会（CFTC）による最近の動きにより、デジタル資産の分類に関する明確性が高まっています。OpenWorldは、規制に準拠したトークン化株式インフラでリーダーシップを確立する機会は今であり、その機会は限られていると考えています。こうした動きは、ブロックチェーンに基づく枠組みを通じて、株式がどのように表章されるかを形作っており、流動性を高める可能性があります。

Figureのエグゼクティブ・チェアマンであるマイク・キャグニーは、次のように述べています。「投資家は長年、自らの株式がどのように機能し、自らに利益をもたらすかについて、実質的な発言権を持っていませんでした。しかしOPENはそれを変えます。NASDAQと並行して発行できるようになることで、OpenWorldのような企業は投資家に真の選択肢を提供できるようになります。OPENでは、投資家は株式を直接保有し、株式を貸し出して従来はプライムブローカーに帰属していた収益を自ら受け取り、さらに暗号資産と株式をクロス担保として活用して借り入れを行うことができます」

OpenWorldとFigureの本契約は、RWA Center of Excellenceを含むOpenWorldのグローバル展開を土台とするものです。両社の取り組みは、公開市場の未来がブロックチェーン・インフラを基盤として実現され、その未来がOPEN上で構築されつつあるという、より大きな戦略的確信を示しています。

OpenWorldの詳細については、https://www.openworld.devをご覧いただくか、X でOpenWorldをフォローしてください。

OpenWorldについて

OpenWorldは、テクノロジーを基盤とするデジタル資産およびブロックチェーン・イノベーション企業であり、各国政府、機関パートナー、大手企業とともに、エンタープライズ・ブロックチェーンの取り組みを共同設計し、自らも主体的な投資ポジションを取っています。2023年の創業以来、OpenWorldは、ネットワーク価値の合計が650億米ドルを超えるプロジェクトに助言を行い、a16z、Multicoin Capital、Dragonfly、Founders Fundを含む世界有数のベンチャーキャピタルが支援する20社超をサポートしてきました。同社の専門領域は、リアルワールドアセットのトークン化、ステーブルコイン・インフラ、資本市場アドバイザリー、ガバナンス構築、公開市場戦略に及び、湾岸地域、欧州、オーストラリア、東南アジアで積極的に事業を展開しています。OpenWorldは、NASDAQ上場に向けたリバース・マージャーを完了させる過程にあります。詳細については、openworld.dev をご覧ください。

Figure Technology Solutions, Inc.について

Figure Technology Solutions, Inc.（Nasdaq：FIGR、OPEN：FGRS）は、組成、資金調達、流通市場での活動をシームレスにつなぐ、ブロックチェーン・ネイティブの資本マーケットプレイスです。300社超のパートナーが、同社のローン組成システムおよび資本マーケットプレイスを利用しています。Figureとそのパートナーは、住宅担保ローンをはじめとする各種商品で、これまでに合計240億米ドル超のローンを組成しており、FigureのエコシステムはHELOCを提供する最大のノンバンクとなっています。最も急成長している事業領域は、同社の消費者信用マーケットプレイスであるFigure Connectと、Figureのオンチェーン貸借マーケットプレイスであるDemocratized Primeです。Figureのエコシステムには、資産のカストディと担保権の対抗要件具備を支えるDART（Digital Asset Registry Technology）、およびトークン化されたマネー・マーケット・ファンドとして機能するSEC登録の利回り付きステーブルコインである$YLDSも含まれます。

Figureは、リアルワールドアセット（RWA）のトークン化の市場リーダーです。同社は、ブロックチェーン金融としては初となる複数のローン証券化案件において、S&PおよびMoody’sからAAA格付けを取得しています。詳細については、https://figure.com をご覧いただくか、LinkedIn でFigureをフォローしてください。

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