Linde firma en España un PPA a largo plazo

Barcelona--(BUSINESS WIRE)--Linde, empresa líder mundial en gases industriales e ingeniería, ha anunciado hoy la firma de un nuevo acuerdo de compra de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) con ib vogt, promotor internacional de proyectos de energías renovables y almacenamiento, para el suministro de energía neutra en carbono en España.

En virtud de este acuerdo, Linde recibirá 80 gigavatios hora de energía renovable al año procedentes de una nueva planta solar ubicada en Cataluña. Está previsto que la planta comience a suministrar energía en el segundo trimestre de 2028.

El volumen contratado evitará aproximadamente la emisión de 37.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año, contribuyendo así al avance de Linde hacia su objetivo de reducir en un 35% sus emisiones absolutas de gases de efecto invernadero de aquí a 2035, así como al cumplimiento de su ambición de alcanzar la neutralidad climática en 2050.

“Este acuerdo nos permite incrementar el abastecimiento de energía renovable y reducir nuestras emisiones de alcance 2”, afirmó Baltasar Palanca, Business Unit Director de Linde Iberia. “Asimismo, valoramos muy positivamente la oportunidad de apoyar el desarrollo de nueva capacidad de energía renovable en España.”

Por su parte, Andreas Schell, CEO de ib vogt, señaló: “Nos complace apoyar a Linde en el avance de su estrategia de sostenibilidad mediante este acuerdo a largo plazo. El proyecto solar en Cataluña refleja el compromiso de ib vogt con el desarrollo de infraestructuras de energía renovable de alta calidad que permitan a los actores industriales avanzar hacia un suministro eléctrico más limpio.”

Sobre Linde

Linde es una compañía global líder en gases industriales e ingeniería, con unas ventas de 34.000 millones de dólares en 2025. Nuestra misión es hacer que el mundo sea cada día más productivo, mediante el suministro de soluciones, tecnologías y servicios de alta calidad que contribuyen al éxito de nuestros clientes y ayudan a mantener, descarbonizar y proteger nuestro planeta.

Linde presta servicio a una amplia variedad de sectores, entre ellos los de química y energía, alimentación y bebidas, electrónica, sanidad, fabricación, metalurgia y minería. Los gases industriales y las tecnologías de Linde se utilizan en innumerables aplicaciones: hacen posible la exploración espacial y las tecnologías de lanzamiento, suministran gases de ultra-alta pureza y gases especiales para la fabricación de semiconductores, proporcionan oxígeno medicinal que salva vidas y facilitan la producción de hidrógeno limpio y la captura de carbono para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Linde también ofrece soluciones de última generación para el procesamiento de gases, orientadas a impulsar el crecimiento de sus clientes, mejorar su eficiencia y reducir sus emisiones.

Para obtener más información sobre la compañía y sus productos y servicios, visite www.linde.com.

Sobre ib vogt

ib vogt mantiene un firme compromiso con la descarbonización del sector eléctrico a escala mundial. La compañía centra su actividad en el desarrollo global de plantas fotovoltaicas llave en mano y sistemas de almacenamiento en baterías. En estos ámbitos, presta todos los servicios integrales de la cadena de valor, desde el desarrollo, la financiación y la ejecución EPC, hasta la operación y mantenimiento (O&M) y la gestión de activos.

Con sede en Berlín (Alemania), ib vogt ha establecido oficinas en Europa, Asia-Pacífico, América y África, dentro de una presencia internacional que abarca más de 32 países. La compañía trabaja además con numerosos socios en todo el mundo, reforzando así su equipo interno de más de 950 profesionales. ib vogt ha construido plantas fotovoltaicas con una capacidad total de 3,3 gigavatios pico (GWp) y cuenta actualmente con 1,6 GWp en construcción en todo el mundo. Asimismo, mantiene una cartera global de desarrollo de más de 37,5 GWp en proyectos fotovoltaicos y más de 9,4 GW en proyectos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).

Para más información, visite la página web de la compañía: https://www.ibvogt.com/.