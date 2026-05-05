OpenWorld 與 Figure Technology Solutions 擬推進 OpenWorld 證券在 Figure 的 OPEN 網絡上的代幣化

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- OpenWorld Ltd.（以下簡稱 OpenWorld）是一家推動全球現實世界資產（RWA）代幣化的區塊鏈創新公司；Figure Technology Solutions, Inc.（以下簡稱 Figure）（納斯達克代碼：FIGR；OPEN代碼：FGRS）今日宣布，雙方就在 Figure 鏈上公開股權網絡（OPEN）上對 OpenWorld 股權證券進行代幣化達成協議，相關工作將配合其擬議納斯達克上市同步推進。此次協議標誌著 OpenWorld 代幣化戰略邁出了重要一步。此外，OpenWorld 計劃借助 Figure Forge 將其私有信貸資產引入鏈上，並接入 Figure 的 Democratized Prime 市場。

這一決策彰顯了 OpenWorld 的核心理念：為全球機構和主權客戶構建的基礎設施，理應首先在其自身資產負債表上得到驗證。此前，OpenWorld 已宣布擬與 VerifyMe, Inc.（納斯達克代碼：VRME）進行併購，正穩步推進成為上市公司的進程。

Figure 的 OPEN 正從根本上重塑公開市場的運作方式。如能有效實現，OpenWorld 將能夠通過同時在納斯達克和 OPEN 雙軌發行，賦予投資者真正的選擇權。

在 OPEN 上，投資者可直接持有鏈上股份，並可將其出借以獲取收益，同時對數位資產與股票進行交叉抵押，這是傳統券商平台所不具備的優勢。企業也獲得了更智能的股權發行和管理方式，包括實時結算、更低成本，以及專為合規環境打造的區塊鏈基礎設施。此次協議進一步夯實了股權基礎設施的建設根基。

OpenWorld 聯合創始人兼首席執行官 Matt Shaw 表示：「此次與 Figure 的合作，使 OpenWorld 在現實世界資產代幣化演進的關鍵時刻佔據先機。我們不能一邊為他人構建代幣化基礎設施，一邊讓自身證券停留在傳統軌道上。將我們的股權在 Figure 的 OPEN 網絡上進行代幣化，向機構合作夥伴展示了我們願意率先邁出這一步。」

近期，美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）就數位資產分類提供了更為明確的指引。OpenWorld 認為，在合規代幣化股權基礎設施領域建立領導地位的窗口期已經開啟，但時間有限。這些動態正在重塑股權通過區塊鏈框架進行呈現的方式，並有望進一步提升流動性。

Figure 執行董事長 Mike Cagney 表示：「長久以來，投資者對他們持有的股權如何為他們帶來收益並沒有真正的發言權，而 OPEN 改變了這一現狀。通過具備與納斯達克並行發行的能力，OpenWorld 等企業將能夠為投資者提供真正的選擇。在 OPEN 上，這一選擇意味著直接持股、出借股份並獲取原本流向主經紀商的收益，以及利用數位資產與股票進行交叉抵押借款的能力。」

OpenWorld 與 Figure 的協議建立在 OpenWorld 全球擴張的基礎之上，包括其 RWA 卓越中心的建設。雙方攜手，代表著一種更宏觀的判斷：公開市場的未來將在區塊鏈基礎設施上運行，而 OPEN 正是這一未來的建設之地。

如需了解更多關於 OpenWorld 的信息，請訪問 https://www.openworld.dev 或在 X 上關注 OpenWorld。

關於 OpenWorld

OpenWorld 是一家科技驅動的數位資產與區塊鏈創新公司，攜手主權政府、機構合作夥伴及大型企業，共同參與並在企業級區塊鏈項目中承擔主要投資頭寸。自2023年成立以來，OpenWorld 已擔任顧問的項目總網絡價值逾650億美元，並為超過20家獲得全球頂級風險投資機構支持的企業提供服務，這些機構包括 a16z、Multicoin Capital、Dragonfly 和 Founders Fund。公司的核心能力涵蓋真實世界資產代幣化、穩定幣基礎設施、資本市場諮詢、治理架構設計及公開市場戰略，並在海灣地區、歐洲、澳大利亞和東南亞均有積極佈局。OpenWorld 正通過反向併購進程登陸納斯達克。如需了解更多，請訪問 openworld.dev。

關於 Figure Technology Solutions, Inc.

Figure Technology Solutions, Inc.（納斯達克代碼：FIGR；OPEN代碼：FGRS）是一家區塊鏈原生資本市場平台，無縫連接貸款發起、資金融通與次級市場交易。目前已有逾300家合作夥伴使用其貸款發起系統和資本市場平台。Figure 及其合作夥伴至今累計發放超過240億美元的住房淨值貸款等產品，使 Figure 生態系統成為規模最大的非銀行 HELOC 供應商。增長最快的業務板塊為 Figure Connect（消費信貸市場）和 Democratized Prime（Figure 的鏈上借貸市場）。Figure 生態系統還涵蓋用於資產託管和留置權完善的 DART（數位資產登記技術），以及在美國證券交易委員會（SEC）註冊、作為代幣化貨幣市場基金運營的收益型穩定幣 $YLDS。

Figure 是現實世界資產（RWA）代幣化領域的市場領導者，已在多筆貸款證券化項目上獲得標準普爾和穆迪的 AAA 評級，開創了區塊鏈金融領域的先河。如需了解更多，請訪問 https://figure.com 或在 LinkedIn上關注 Figure。