LTM與Uniphore攜手合作，將特定領域AI應用擴展至核心業務流程

加州帕羅奧圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 商業AI公司Uniphore與全球最大規模企業的商業創意合作夥伴LTM今日宣布建立策略合作夥伴關係，旨在共同開發結合小型語言模型（SLM）、AI代理及深厚領域專長的產業及領域專屬AI解決方案。

隨著AI應用日趨成熟，企業正轉向使用更小巧、更專業的模型和代理，以實現更高的精準度和控制力。此次合作將此方法引入核心業務流程，並從設計之初就確保了治理、安全和法遵。Uniphore的Business AI Cloud平台將為LTM的BlueVerse™生態系統和全球交付提供支援，在一個安全、自主的平台上整合企業資料、模型和AI代理。LTM將推動產業專長、客戶實施以及以AI為導向的轉型，同時Uniphore將為建構並完善特定領域的SLM奠定基礎。

此次合作初期將聚焦銀行、金融服務和保險（BFSI）、製造業以及媒體和娛樂產業，共同開發解決方案，以支援財務規劃與分析（FP&A）、智慧合約、出境物流、勞動力轉型和呼叫中心營運等工作流程。

LTM還將在其內部轉型中部署Uniphore的平台，從而釋放營運中的企業價值，並幫助客戶實現更快、更有效率的執行。

「全球最大型的企業都希望AI能為其核心工作流程帶來實際的商業效益，」Uniphore執行長暨共同創辦人Umesh Sachdev表示，「LTM與我們擁有相同的願景，並已經透過BlueVerse™開啟了這段旅程。我們很高興能夠將Uniphore的Business AI Cloud平台與LTM深厚的轉型專長和全球交付規模相結合，進一步加速這項進程。我們將攜手把企業資料、知識和意圖轉化為可衡量的業務成果，並將其應用於最關鍵的領域。」

「AI的真正價值在於將其應用於行業特定和領域驅動的解決方案，從而推動客戶的業務成長。此次合作將增強我們在關鍵業務領域和工作流程中將AI從意圖轉化為執行的能力。這體現了我們持續專注於規模、可靠性，以及為客戶創造真正有價值的成果。」LTM執行長暨董事總經理Venu Lambu表示。

LTM和Uniphore將同舟共濟，以實現這些解決方案的商業化，並推動客戶的長期採用。隨著雙方不斷擴大產品規模，此次合作將促進在開發、交付和持續改進方面的持續協作。未來，他們計劃將這種方法擴展到更多產業和流程。

關於Uniphore

Uniphore是一家商業AI公司，透過涵蓋代理、模型、知識和資料的完整可組合AI平台，賦能企業實現代理化營運。其平台Business AI Cloud彌合了消費級AI和企業級AI之間的AI差距——既具備消費級AI的簡潔性，又擁有企業所需的嚴謹性、安全性和可擴充性。Uniphore讓商業使用者能夠輕鬆利用AI並即時交付成果，同時為CIO提供基礎支援，協助其開發強大的AI應用，這些應用將被內建到以企業資料為基礎訓練的工作流程中。

身為獲得Gartner和Forrester肯定的Deloitte Fast 500上榜企業，Uniphore受到全球2000多家企業的信賴，兌現了AI做為商業變革力量的承諾。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.uniphore.com 。

關於LTM

LTM隸屬於Larsen & Toubro Group，是一家以AI為核心的全球技術服務公司，同時也是全球最大規模企業的商業創意合作夥伴。公司融合人類洞察與智慧系統，在技術與產業專業知識的融合領域，協助客戶創造更大價值。其服務能力涵蓋整合式營運、業務轉型和商業AI三大領域，賦能企業打造新工作模式、建構新生產力典範，並開闢新價值創造路徑。LTM在40個國家擁有超過87,000名員工以及全球合作夥伴網路，致力於為客戶創造卓越成果，協助他們不僅超越市場表現，更能引領市場創新。如欲瞭解更多資訊，請造訪LTM.com。

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