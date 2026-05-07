Hisense利用NIQ的AI市場情報，在西歐市場實現了38%的銷售成長

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 消費者情報領域的全球領導者NIQ (NYSE: NIQ) 今天發布了與全球首屈一指的家電與智慧科技品牌Hisense長期合作的最新成果。Hisense利用NIQ的AI驅動型市場洞察，加速國際擴張，完善本地市場決策，並在20多個關鍵市場和12個以上品類中實現了可衡量的成長。此案例研究展示了AI驅動的洞察如何幫助全球品牌在複雜的市場中更快地行動、更精準地在地化，並更有效地參與競爭。

挑戰

隨著Hisense的國際擴張，品牌所面臨的全球市場複雜性日益加劇。西歐、東歐和拉丁美洲等不同地區的消費者偏好差異顯著，因此「一刀切」的策略難以奏效。

NIQ的AI驅動型洞察提供了所需的本地市場深度訊息，以指導投資、重塑產品定位，並確定每個市場最重要的功能特性。Hisense將NIQ的洞察融入日常決策，從被動的回顧性報告轉向更迅速、更主動的行動——預判需求、與經銷商協調庫存，並隨著市場狀況的變化調整定價。

Hisense的關鍵成果：

海外營收（含電視及家電） 複合年均成長率+18% （2015–2024）

（2015–2024） 西歐電視銷售額 較去年同期成長38% （2024）

（2024） 在歐洲、拉丁美洲及其他成長區域的競爭地位得到加強

「對Hisense而言，我們與NIQ的合作遠不止於獲取市場資料，而是是建立值得信賴的在地合作關係，並在關鍵地區奠定永續成長的基礎。」Hisense VIDAA董事長Jerry Liu表示，「NIQ不僅提供數字，他們已成為我們團隊的延伸，幫助我們將複雜的問題轉化為清晰的分析。」

「Hisense是全球化品牌如何利用AI驅動的市場情報實現規模化成長的有力例證。」NIQ全球策略客戶總裁Julian Baldwin表示，「結合NIQ的專有資料、AI驅動的決策系統和本地專長，Hisense能夠更快、更清晰地解讀市場訊號，並自信地採取行動，最終將這些訊號轉化為可衡量的成長。」

展望未來，Hisense的下一階段將著重於更深入地利用AI進行前瞻性分析，以預測消費者趨勢，支援以永續發展為導向的創新，並在整個業務範圍內實現更快、更自動化的決策。

本案例研究體現了NIQ致力於將AI融入其核心解決方案的更廣泛策略，旨在幫助企業超越簡單的洞察生成，建立能夠實現更快、更智慧規模化成長的決策系統。

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常見問題解答

NIQ與Hisense有著怎樣的合作？

NIQ為Hisense提供AI驅動的市場情報，以支援其全球擴張、本地市場決策和長期成長。NIQ的持續洞察生態系統協助Hisense快速完善定價、產品組合、功能配置和庫存。

NIQ如何將AI融入這項合作？

NIQ利用AI分析大量銷售和消費者資料，識別趨勢，並提供更快、更精準的洞察，以輔助決策。NIQ的AI前瞻洞察能夠預測消費趨勢，推動更智慧的產品創新，並在整個業務範圍內實現更快、更自動化的決策。

Hisense利用NIQ的洞察取得了哪些成果？

Hisense在海外市場實現了18%的複合年均成長率，西歐地區的電視銷售額年增38%。

哪些地區從此次合作中受益最大？

Hisense的業務版圖遍及西歐、東歐、拉丁美洲及其他新興市場等主要地區，在全球範圍內產生深遠影響。

NIQ和Hisense的下一步合作計畫如何？

NIQ和Hisense正在加強合作，以挖掘更深層的AI驅動洞察，並在整個業務中實現更智慧、更具前瞻性的決策。

關於NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) 是一家首屈一指的消費者情報公司，致力於提供對消費者購買行為最全面且可信的洞察，並揭示新的成長途徑。憑藉無與倫比的全球資料布局、精細化消費者和零售衡量資料，以及數十年的AI建模專長，NIQ建構的決策系統能夠協助企業將複雜的資料轉化為切實有效的行動。

NIQ在90多個國家經營業務，涵蓋全球約82%的人口和超過7.4兆美元的全球消費支出。透過雲端平台、先進分析技術和AI驅動的洞察，NIQ傳遞市場全貌（The Full View™），協助品牌和零售商瞭解消費者的購買行為、購買原因以及後續行動。如需進一步資訊，請造訪：www.niq.com。

前瞻性陳述：

這份關於Hisense與NIQ合作的新聞稿可能包含有關預期消費者行為、市場趨勢和產業發展的前瞻性陳述。這些陳述反映了以現有資料、歷史模式和各種假設為基礎得出的目前預期和預測。諸如「預期」、「預計」、「預估」、「相信」、「預測」、「計畫」、「展望」、「顯示」等字詞和類似表達旨在辨識此類前瞻性陳述。這些陳述並非未來結果的保證，且受固有不確定性的影響，包括消費者偏好變化、經濟狀況、技術進步和競爭動態等。實際結果可能與這些陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。儘管我們努力依據可靠資料和合理方法得出見解，但除非適用法律要求，否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映未來事件或情況。

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