威科集團攜手九號公司，打造業財融合經營績效體系

北京，中國--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的專業資訊、軟體解決方案與服務供應商威科集團今日宣布，已成功為全球電動個人出行領域的領導九號公司完成CCH Tagetik 企業績效管理（CPM）平台的兩階段實施並全面上線。該平台的成功運行，標誌著九號公司在全球化財務管控、詳細的經營分析及數位轉型方面邁入了全新階段，實現了從手工核算向自動化、智慧化的跨越。

因應全球化挑戰：威科CCH Tagetik 打造「法管同源」新典範

作為一家業務遍佈全球、擁有50多個子公司的跨國高科技企業，九號公司在高速擴張中面臨極為複雜的財務管理挑戰。國內外多套SAP系統與非SAP記帳系統並存、主資料不統一、法定報告依賴手工且頻率低，以及難以追蹤的管理報表與法定報表的差異，成為制約其管理效能提升的瓶頸。

威科集團憑藉其在全球財務績效管理領域的深厚積累，為九號公司提供了一站式數位化解決方案的數位化解決方案。該方案不僅涵蓋了法定合併、管理報表、年度預算及滾動預測四大核心模組，並以強大的SAP直連能力和系統整合能力，打破了資料孤島，實現了跨地域、多準則（Multi-GAAP）、多幣種的自動化整合與處理。

卓越成效：數位化力量驅動效率與決策雙提升

歷經兩階段精心實施，九號公司CPM專案不僅在技術上實現了10多個外圍系統的深度集成，更在管理深度上實現了質的飛躍：

極速報告週期： 透過自動化資料收集與清洗，九號公司的結帳週期縮短45%。目前已實現T+1日個別公司結帳、T+3日出具合併財務報表、T+4日產出管理報表及T+5日出具端到端價值鏈報告。

透過自動化資料收集與清洗，九號公司的結帳週期縮短45%。目前已實現T+1日個別公司結帳、T+3日出具合併財務報表、T+4日產出管理報表及T+5日出具端到端價值鏈報告。 價值鏈細部分析 ：平台每年高效處理近千萬級業務數據，實現了基於SKU（單品）和客戶維度的端到端成本還原與盈利分析，甚至實現了複雜的未實現利潤自動化抵消。

：平台每年高效處理近千萬級業務數據，實現了基於SKU（單品）和客戶維度的端到端成本還原與盈利分析，甚至實現了複雜的未實現利潤自動化抵消。 業財標準化落地： 威科協助九號公司拉通了全球MDM規範，推動了15個個別公司核算規範的統一，確保了「法管同源」和資料口徑的高度一致。

威科協助九號公司拉通了全球MDM規範，推動了15個個別公司核算規範的統一，確保了「法管同源」和資料口徑的高度一致。 閉環績效管理：實現了年度預算與滾動預測的系統化管理，並與共享系統聯動實施事中費控，為企業提供了常態化的動態預測能力。

威科集團CCH Tagetik大中華區總經理Michael Chung表示：“九號公司是全球高科技創新企業的優秀代表，我們非常榮幸能與其深度合作。針對其全球化架構下的複雜業務需求，CCH Tagetik展示了在多準則合規、高並發資料處理及多維度建模方面的卓越優勢，為九號公司的全球化經營決策提供了穩固的資料底座。此次專案的成功上線，再次證明了CCH Tagetik是跨國企業實現管理升級的首選合作夥伴。”

九號公司IT總監楊虎表示：“在業務擴張過程中，九號公司在法定合併、管理報告、預算編制和預測等方面曾面臨效率與數據一致性的挑戰。依托CCH Tagetik搭建的法管同源平台，我們成功實現了全球多套系統的自動化整合。系統涵蓋從主資料標準化到端到端價值鏈分析的核心功能，顯著提升了財務結帳與獲利分析的準確性。特別是它強化了預算編制與費控系統的閉環連動，為管理階層提供了多維度的決策支援。”

展望未來，威科集團將持續支持九號公司在數位化管理領域的深耕。雙方計劃將合作重點從“短期速贏”轉向“長期深度應用”，聚焦於深化數據品質分析、優化全球運維流程，並探索產品全生命週期管理模型等高級應用。威科集團將繼續以創新的技術和服務，助力九號公司在全球市場的競爭中保持管理領先優勢。

關於威科集團

威科集團（EURONEXT: WKL）是全球領先的資訊解決方案、軟體與服務供應商，服務於醫療健康、稅務與會計、財務與企業合規、法律與監管、企業績效及ESG 等領域的專業人士。我們透過將深厚的行業知識與技術和服務相結合的專業解決方案，幫助客戶每天做出關鍵決策。

威科集團2025 年全年營收為61 億歐元。集團業務涵蓋180 多個國家和地區，在40 多個國家開展運營，全球員工約21,100 人。公司總部位於荷蘭阿爾芬安登萊茵。了解更多詳情，請瀏覽官網https://www.wolterskluwer.com/zh-tw/solutions/cch-tagetik