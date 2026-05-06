Andersen Global neemt samenwerkend kantoor NetExpat op in zijn netwerk

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn platform in Azië-Pacific, Europa en de VS via een samenwerkingsovereenkomst met NetExpat. Dit bedrijf is gespecialiseerd in werknemersondersteuning, interculturele trainingen en leiderschapsontwikkeling voor internationaal mobiele werknemers.

NetExpat, meer dan 25 jaar geleden opgericht, is een erkende leider op het gebied van wereldwijde mobiliteit en talentmanagement en ondersteunt multinationale klanten over de hele wereld. Het bedrijf biedt assessment-, trainings- en coachingsprogramma’s die zijn ontworpen om internationale medewerkers en hun verhuisde collega's te ondersteunen. Zo levert het interculturele voorbereidingsassessments, impactvolle culturele trainingen, loopbaan- en integratieondersteuning voor partners van werknemers, en talentontwikkelingsprogramma’s voor internationaal georiënteerde teams.

"Al meer dan twee decennia zet NetExpat zich in om organisaties en hun medewerkers te helpen succesvol te zijn in een context van internationale mobiliteit," aldus Alain Verstandig, medeoprichter en CEO van NetExpat. "Door samen te werken met Andersen Global kunnen we die inzet verder uitbreiden, onze expertise naar een breder wereldwijd platform brengen en bedrijven helpen bij het opbouwen van sterkere, veerkrachtigere internationale teams."

"Deze samenwerking versterkt ons vermogen om cliënten te ondersteunen en in te spelen op complexe grensoverschrijdende mobiliteitsbehoeften," aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "NetExpat voegt een waardevolle dimensie aan ons wereldwijde platform toe en versterkt de diensten die wij aan multinationale organisaties en hun internationale personeelsbestand leveren."

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden en onafhankelijke lidfirma’s, bestaande uit specialisten op het gebied van belastingen, juridische zaken en waardebepaling over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door de Amerikaanse lidfirma Andersen Tax LLC, en heeft inmiddels meer dan 50.000 professionals wereldwijd met een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn lidfirma’s en samenwerkende kantoren.

