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A Andersen Global anuncia parceria com a NetExpat

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global fortalece sua plataforma na Ásia-Pacífico, Europa e Estados Unidos por meio de um Acordo de Colaboração com a NetExpat, empresa especializada em assistência a funcionários, treinamento intercultural e desenvolvimento de liderança para colaboradores em mobilidade internacional.

Fundada há mais de 25 anos, a NetExpat é líder reconhecida em mobilidade global e gestão de talentos, apoiando clientes multinacionais em todo o mundo. A empresa oferece programas de avaliação, treinamento e coaching projetados para apoiar equipes globais e seus colaboradores em processo de realocação, incluindo avaliações de prontidão intercultural, treinamento cultural de alto impacto, apoio à carreira e integração de cônjuges de funcionários e programas de desenvolvimento de talentos para equipes com foco internacional.

“Por mais de duas décadas, a NetExpat tem se dedicado a ajudar organizações e seus colaboradores a prosperarem em meio à mobilidade internacional”, disse Alain Verstandig, cofundador e CEO da NetExpat. “A colaboração com a Andersen Global nos permite ampliar esse compromisso, levando nossa expertise a uma plataforma global mais ampla e ajudando as empresas a construir equipes globais mais fortes e resilientes.”

“Essa colaboração fortalece nossa capacidade de apoiar clientes que enfrentam necessidades complexas de mobilidade internacional”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A NetExpat agrega uma dimensão significativa à nossa plataforma global e aprimora os serviços que oferecemos a organizações multinacionais e suas equipes internacionais.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas-membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais de impostos, direito e avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela firma-membro americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora conta com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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