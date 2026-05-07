Sentinel Midstream porta avanti il porto in acque profonde Texas GulfLink
Sentinel Midstream porta avanti il porto in acque profonde Texas GulfLink
Segna un traguardo storico per l'infrastruttura delle esportazioni di energia statunitense nell'ambito dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Giappone
DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Sentinel Midstream LLC (Sentinel) oggi ha annunciato l'inizio dei lavori per la realizzazione del suo porto in acque profonde Texas GulfLink (Texas GulfLink o il Progetto), segnando una traguardo significativo reso possibile dal finanziamento ricevuto secondo i termini dell'Accordo commerciale tra Stati Uniti e Giappone.
Il progetto procede in coordinamento con il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti e con il Governo del Giappone e riflette l'impegno condiviso per rafforzare la sicurezza energetica globale e ampliare l'infrastruttura delle esportazioni statunitensi. Sentinel guiderà lo sviluppo di Texas GulfLink, supervisionando la costruzione, le operazioni commerciali e la gestione a lungo termine del terminal.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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