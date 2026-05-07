Sentinel Midstream porta avanti il porto in acque profonde Texas GulfLink

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Sentinel Midstream LLC (Sentinel) oggi ha annunciato l'inizio dei lavori per la realizzazione del suo porto in acque profonde Texas GulfLink (Texas GulfLink o il Progetto), segnando una traguardo significativo reso possibile dal finanziamento ricevuto secondo i termini dell'Accordo commerciale tra Stati Uniti e Giappone.

Il progetto procede in coordinamento con il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti e con il Governo del Giappone e riflette l'impegno condiviso per rafforzare la sicurezza energetica globale e ampliare l'infrastruttura delle esportazioni statunitensi. Sentinel guiderà lo sviluppo di Texas GulfLink, supervisionando la costruzione, le operazioni commerciali e la gestione a lungo termine del terminal.

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