Sentinel Midstream avanza con el proyecto Texas GulfLink, un puerto offshore de exportación de crudo

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Sentinel Midstream LLC (Sentinel) anunció hoy el inicio del proyecto Texas GulfLink, un puerto offshore de exportación de crudo, lo que marca un hito clave impulsado por el financiamiento recibido en el marco del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón.

El proyecto avanza en coordinación con el Departamento de Comercio de Estados Unidos y el Gobierno de Japón, y refleja el compromiso conjunto de fortalecer la seguridad energética global y ampliar la infraestructura de exportación estadounidense. Sentinel liderará el desarrollo de Texas GulfLink y supervisará la construcción, la operación comercial y la gestión a largo plazo de la terminal.

El financiamiento otorgado en virtud del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón, conforme a la Orden Ejecutiva 14345 firmada el 4 de septiembre de 2025, pone de manifiesto la confianza internacional sostenida en la infraestructura energética estadounidense y respalda la expansión de las exportaciones de petróleo crudo hacia los mercados globales.

Con el inicio de esta etapa, el proyecto comenzará de inmediato la construcción de su terminal offshore de exportación de crudo, lo que permitirá ampliar el acceso a mercados para los productores estadounidenses, generar empleo de calidad y reforzar el papel de Estados Unidos como proveedor energético confiable a nivel global.

Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, afirmó:

“El histórico acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón impulsa una nueva inversión en el sector energético estadounidense. Este hito generará empleo y dinamismo en la costa del Golfo durante años. Confío en los avances de Japón y de Sentinel Midstream en el suministro de energía limpia, accesible y eficiente para los consumidores estadounidenses, en lo que representa un logro para la administración Trump”.

John Cornyn, senador por Texas, señaló:

“El anuncio de hoy del Departamento de Comercio de Estados Unidos sobre el inicio de la construcción del proyecto Texas GulfLink es una gran noticia para Texas y refleja el compromiso sostenido de la administración Trump con el desarrollo del potencial energético del país. Texas GulfLink generará empleos bien remunerados en el condado de Brazoria y contribuirá a exportaciones de petróleo crudo por miles de millones de dólares. Espero con entusiasmo la llegada de esta nueva terminal al Estado de la Estrella Solitaria”.

Ted Cruz, senador por Texas, expresó:

“Sentinel Midstream, con sede en Dallas, cumple un papel clave en la expansión de la infraestructura energética de Texas y en la exportación de energía estadounidense a nuestros aliados. Cuando asumí como principal referente republicano en el Comité de Comercio del Senado, prioricé la aprobación federal de proyectos de puertos offshore y trabajé para impulsarlos. Texas GulfLink empieza hoy a hacerse realidad: respaldará miles de empleos y generará inversiones por miles de millones de dólares en todo Texas”.

Randy Weber, representante por el 14.º distrito de Texas, afirmó:

“La inversión está llegando a Estados Unidos, y se ve claramente en la costa del Golfo de Texas. A unas 30 millas de la costa, una nueva terminal offshore permitirá cargar los mayores buques petroleros del mundo y llevar la energía estadounidense a nuestros aliados, con el respaldo de socios en Japón y actores locales. Este proyecto demuestra todo lo que el sudeste de Texas tiene para ofrecer: puertos de primer nivel, una fuerza laboral calificada y una infraestructura energética que sigue atrayendo inversiones y sosteniendo la producción del país”.

Jeff Ballard, director ejecutivo de Sentinel Midstream, sostuvo:

“Texas GulfLink es mucho más que infraestructura: permite aprovechar al máximo el potencial de la energía estadounidense. Este proyecto establece una conexión directa entre uno de los principales centros de comercialización de crudo del mundo y los mercados globales, fortalece a nuestros aliados, mejora la dinámica del comercio y consolida a Estados Unidos como proveedor de referencia en un entorno energético cada vez más incierto. Nos enorgullece ser un socio confiable tanto para el Gobierno de Estados Unidos como para el de Japón y contribuir al próximo capítulo de las exportaciones de petróleo del país”.

Un activo estratégico de largo plazo

La terminal offshore de exportación de crudo de Texas GulfLink (la Terminal) estará ubicada a unas 30 millas de la costa, al oeste de Freeport, Texas, en el Golfo de América. Una vez finalizada, podrá cargar completamente buques petroleros de gran porte (VLCC) en alta mar, lo que evitará operaciones de trasbordo costosas e ineficientes. Esta capacidad de carga directa mejora la competitividad global y reduce de manera significativa las emisiones asociadas a los métodos tradicionales de exportación.

Al habilitar exportaciones eficientes y a gran escala, la Terminal funcionará como un enlace clave entre los mercados globales y el crudo confiable producido en América del Norte. Se espera que amplíe el acceso a mercados en Asia y Europa, fortalezca las relaciones comerciales con aliados estratégicos y consolide el papel de Estados Unidos como proveedor energético estable a largo plazo.

Una vez en operación, se prevé que Texas GulfLink impulse exportaciones por miles de millones de dólares al año, mejore la balanza comercial de Estados Unidos y contribuya a un crecimiento económico sostenido en la costa del Golfo y otras regiones.

Acerca de Sentinel Midstream LLC

Sentinel Midstream LLC es una empresa con sede en Dallas dedicada al desarrollo y la operación de infraestructura energética integrada, con sólidas capacidades en desarrollo comercial, ejecución de proyectos y operaciones. A través de sus filiales, posee y opera sistemas de transporte y terminales de petróleo crudo en Texas y Luisiana, que conectan la producción estadounidense con refinerías de la costa del Golfo y mercados internacionales.

En asociación con Cresta Fund Management, Sentinel combina capital institucional, relaciones comerciales consolidadas y experiencia operativa comprobada para desarrollar infraestructura crítica a gran escala. El estudio jurídico Jones Day asesoró a la empresa en relación con el avance de Texas GulfLink.

Para más información, visite www.sentinelmidstream.com y www.texasgulflink.com.

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