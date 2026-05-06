LTM e Uniphore se associam para expandir IA específica de domínio em processos comerciais essenciais

PALO ALTO, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Uniphore, uma empresa de IA para negócios e a LTM, parceira de criatividade corporativa das maiores empresas do mundo, anunciaram hoje uma parceria estratégica com foco no desenvolvimento conjunto de soluções de IA específicas a cada setor e domínio, que combinam pequenos modelos de linguagem (SLMs), agentes de IA e profundo conhecimento do domínio.

À medida que a adoção da IA ​​amadurece, as empresas vêm migrando para menores modelos e agentes específicos, a fim de obter maior precisão e controle. A parceria leva este enfoque a processos comerciais essenciais, com governança, segurança e conformidade integradas desde a concepção. A Business AI Cloud da Uniphore irá impulsionar o ecossistema BlueVerse™ da LTM e sua distribuição mundial, ao unificar dados, modelos e agentes de IA corporativos em uma plataforma segura e soberana. A LTM irá ​​proporcionar experiência no setor, implementação para clientes e transformação orientada por IA, enquanto a Uniphore irá prover a base para criar e aprimorar SLMs específicos a cada domínio.

Inicialmente, a parceria terá foco nos setores de serviços bancários, financeiros e de seguros (BFSI), fabricação, bem como mídia e entretenimento, desenvolvendo em conjunto soluções para dar suporte a fluxos de trabalho como planejamento e análise financeira (FP&A), inteligência de contratos, logística de saída, transformação da força de trabalho e operações de centrais de atendimento.

A LTM ​​também irá implementar a plataforma da Uniphore em sua transformação interna, ao agregar valor corporativo em operações e tornar possível cronogramas de implementação mais rápidos e eficazes aos clientes.

“As maiores empresas do mundo desejam IA que gere impacto real em seus principais fluxos de trabalho", disse Umesh Sachdev, Diretor Executivo e Cofundador da Uniphore. "A LTM ​​compartilha desta visão conosco. Eles já haviam iniciado esta jornada com o BlueVerse™. Estamos animados em acelerá-la ao combinar a Business AI Cloud da Uniphore com a profunda experiência em transformação e a escala de entrega mundial da LTM. Juntos, iremos transformar dados, conhecimento e intenção corporativos em resultados de negócios mensuráveis ​​onde mais importam."

“O verdadeiro valor da IA ​​reside em sua aplicação a soluções específicas do setor e orientadas a domínios que impulsionam os resultados comerciais de nossos clientes. Esta parceria intensifica nossa capacidade de levar a IA da intenção à execução em domínios e fluxos de trabalho cruciais aos negócios. Ela reflete nosso foco contínuo em escalabilidade, confiabilidade e entrega de resultados que importam a nossos clientes", disse Venu Lambu, Diretor Executivo e Director Geral da LTM.

A LTM ​​e a Uniphore irão trabalhar em conjunto para comercializar estas soluções e impulsionar a adoção a longo prazo pelos clientes. A parceria irá fomentar a cooperação contínua em desenvolvimento, entrega e aperfeiçoamento constante, à medida que as empresas ampliam a oferta. Com o tempo, planejam estender este enfoque a outros setores e processos.

Sobre a Uniphore

A Uniphore é uma empresa de IA para negócios que estimula a transformação digital corporativa, com uma plataforma de IA completa e componível que abrange agentes, modelos, conhecimento e dados. Sua plataforma, a Business AI Cloud, preenche a lacuna entre a IA para o consumidor e a IA corporativa, ao combinar a simplicidade da IA ​​para o consumidor com o rigor, a segurança e a escalabilidade exigidos pelas empresas. A Uniphore permite que os usuários empresariais aproveitem a IA sem esforço e obtenham resultados imediatos, enquanto fornece aos diretores de informação a base para implementar poderosos aplicativos de IA, integrados aos fluxos de trabalho e treinados com dados corporativos.

Confiada por mais de 2.000 empresas no mundo todo, reconhecida pela Gartner e Forrester, e listada no Deloitte Fast 500, a Uniphore entrega a promessa da IA como uma força transformadora para as empresas. Saiba mais em www.uniphore.com.

Sobre a LTM

A LTM, uma empresa do Grupo Larsen & Toubro, é uma empresa multinacional de serviços de tecnologia centrada em IA e parceira de criatividade corporativa das maiores empresas do mundo. Combinamos a visão humana com sistemas inteligentes para ajudar os clientes a agregar maior valor na interseção entre tecnologia e experiência de domínio. Nossas capacidades abrangem operações integradas, transformação e IA corporativa, que permitem novos modos de trabalho, novos paradigmas de produtividade e novos caminhos para gerar valor. Junto com mais de 87.000 funcionários em 40 países e nossa rede internacional de parceiros, a LTM é responsável pelos resultados de nossos clientes, ajudando os mesmos não apenas a conquistar o mercado, mas a superá-lo em criatividade. Saiba mais em LTM.com.

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