Sentinel Midstream avança no projeto do porto de águas profundas Texas GulfLink

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--A Sentinel Midstream LLC LLC (Sentinel) anunciou hoje o início das obras do porto de águas profundas Texas GulfLink, marcando um marco significativo viabilizado pelo financiamento recebido nos termos do Acordo Comercial EUA-Japão.

O projeto é realizado em coordenação com o Departamento de Comércio dos EUA e o governo japonês, refletindo o compromisso mútuo de fortalecer a segurança energética global e expandir a infraestrutura de exportação dos EUA. A Sentinel liderará o desenvolvimento do Texas GulfLink, supervisionando sua construção, operações comerciais e gestão de longo prazo.

O financiamento, concedido por meio do Acordo Comercial EUA-Japão e da Ordem Executiva 14345, de 4 de setembro de 2025, reafirma a confiança internacional na infraestrutura energética dos EUA e apoia a expansão das exportações americanas de petróleo bruto para os mercados globais.

Com o início deste projeto, a Texas GulfLink iniciará imediatamente a construção de seu terminal de exportação de petróleo bruto em águas profundas, proporcionando um novo nível de acesso ao mercado para os produtores dos EUA, gerando empregos americanos de alta qualidade e consolidando o papel dos Estados Unidos como um fornecedor global confiável de energia.

Howard Lutnick, secretário de Comércio dos Estados Unidos, disse:

“O histórico Acordo Comercial EUA-Japão está impulsionando mais um investimento. Desta vez, em outro fornecedor de energia americano. O marco trará empregos e aceleração para o Golfo da América por anos, e espero o progresso do Japão e da Sentinel Midstream na entrega de produção de energia limpa, acessível e eficiente aos consumidores americanos, nesta vitória para a Administração Trump.”

John Cornyn, senador dos Estados Unidos pelo Texas, disse:

“O anúncio de hoje do Departamento de Comércio dos EUA de que o projeto Texas GulfLink iniciará a construção é uma ótima notícia para o Texas e um testemunho do compromisso contínuo da administração Trump em impulsionar a energia americana. O Texas GulfLink trará empregos bem remunerados para o Condado de Brazoria e ajudará a gerar bilhões de dólares em exportações de petróleo bruto americano, e espero dar as boas-vindas ao novo terminal de exportação no Estado da Estrela Solitária.”

Ted Cruz, senador dos Estados Unidos pelo Texas, disse:

“A empresa Sentinel Midstream, sediada em Dallas, está desempenhando um papel crítico na expansão da infraestrutura energética do Texas e na exportação de energia americana para nossos aliados. Quando me tornei o principal republicano no Comitê de Comércio do Senado, fiz da obtenção de aprovação federal para projetos de portos em águas profundas uma das minhas principais prioridades e lutei para levá-los adiante. O Texas Gulf Link agora está se concretizando — apoiando milhares de empregos e trazendo bilhões em investimentos para todo o Texas.”

Randy Weber, representante dos Estados Unidos pelo 14º Distrito do Texas, disse:

“Os investimentos estão chegando em grande quantidade aos Estados Unidos, e isso pode ser visto aqui mesmo na costa do Golfo do Texas. A apenas 48 quilômetros da nossa costa, um novo terminal de águas profundas receberá os maiores navios petroleiros do mundo e transportará energia americana para os nossos aliados, contando com o apoio de parceiros no Japão e de investidores aqui nos Estados Unidos. Esse projeto mostra exatamente o que o sudeste do Texas oferece: portos de classe mundial, mão de obra qualificada e infraestrutura energética que mantém os investimentos e a produção fluindo nos Estados Unidos”.

Jeff Ballard, CEO da Sentinel Midstream, disse:

"O Texas GulfLink é mais do que infraestrutura, pois permite que todo o potencial da energia americana seja desbloqueado. Esse projeto estabelece uma rota direta de um dos maiores centros de petróleo bruto do mundo para os mercados globais, fortalecendo nossos aliados, aprimorando a dinâmica comercial e consolidando os Estados Unidos como o fornecedor preferencial em um cenário energético cada vez mais incerto. Temos orgulho de ser um parceiro confiável dos governos dos EUA e do Japão e de ajudar a liderar o próximo capítulo das exportações de petróleo americanas.”

Um ativo geracional

O terminal de exportação de petróleo bruto em águas profundas da Texas GulfLink (o “Terminal”) ficará localizado a aproximadamente 30 milhas da costa oeste de Freeport, no Texas, no Golfo da América. Quando concluído, ele terá capacidade para carregar totalmente Very Large Crude Carriers (VLCCs) no mar, eliminando a necessidade de operações de alívio caras e ineficientes. Essa capacidade de carregamento direto aumenta a competitividade global e reduz significativamente as emissões associadas aos métodos tradicionais de exportação.

Ao possibilitar exportações eficientes em larga escala, o terminal atuará como um canal essencial, conectando os mercados globais ao petróleo bruto produzido de maneira confiável na América do Norte. Espera-se que ele amplie o acesso a mercados na Ásia e na Europa, fortaleça as relações comerciais com aliados estratégicos e reforce o papel dos Estados Unidos como fornecedor estável e de longo prazo de energia.

Quando estiver em operação, o Texas GulfLink deverá sustentar um valor anual de exportação de bilhões de dólares, melhorar a balança comercial dos EUA e impulsionar um crescimento econômico contínuo ao longo da Costa do Golfo e além.

Sobre a Sentinel Midstream LLC

A Sentinel Midstream LLC, sediada em Dallas, atua no desenvolvimento e na operação de infraestrutura energética integrada e possui ampla experiência em desenvolvimento comercial, execução de projetos e operações. Por meio de suas afiliadas, a Sentinel possui e opera sistemas de transporte e terminais de petróleo bruto no Texas e na Louisiana, conectando o abastecimento dos Estados Unidos às refinarias da Costa do Golfo e aos mercados globais.

Em parceria com a Cresta Fund Management, a Sentinel reúne capital institucional, sólidas relações comerciais e experiência operacional comprovada para fornecer infraestrutura essencial em grande escala. A Jones Day prestou assessoria à Sentinel no avanço do projeto Texas GulfLink.

Para obter informações adicionais, visite www.sentinelmidstream.com e www.texasgulflink.com.

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