SWISSto12 collabora con il consorzio tedesco HPS/LSS al primo riflettore per antenna a dispiegamento da realizzare in Europa per il satellite commerciale per telecomunicazioni GEO
SWISSto12 collabora con il consorzio tedesco HPS/LSS al primo riflettore per antenna a dispiegamento da realizzare in Europa per il satellite commerciale per telecomunicazioni GEO
L'ultimo contratto assegnato segnala un forte slancio nella strategia di SWISSto12 per rafforzare le capacità europee di costruire sistemi spaziali completi
RENENS, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--SWISSto12 ha annunciato oggi un importante contratto con HPS/LSS, fornitori tedeschi di sottosistemi spaziali ad alte prestazioni. Il consorzio con sede a Monaco fornirà un ampio sottosistema di riflettori dispiegabili (LDRS) per la missione NEASTAR-1, realizzata su HummingSat, che permette di realizzare la prima trasmissione multimediale al mondo direttamente sul dispositivo dall'orbita geostazionaria.
Il sottosistema tedesco di riflettori per antenna è il risultato di oltre 15 anni di sviluppo nell'ambito del programma Advanced Research in Telecommunications (ARTES) dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), delle attività Earth Observation Technology Development dell'ESA e del programma Horizon 2020 dell'UE.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Contatto per i media:
ThoughtLDR per SWISSto12
Swissto12@thoughtldr.com
+44 7553600128