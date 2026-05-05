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SWISSto12 collabora con il consorzio tedesco HPS/LSS al primo riflettore per antenna a dispiegamento da realizzare in Europa per il satellite commerciale per telecomunicazioni GEO

L'ultimo contratto assegnato segnala un forte slancio nella strategia di SWISSto12 per rafforzare le capacità europee di costruire sistemi spaziali completi

original SWISSto12 enables world-first approach to GEO-based D2D connectivity, leveraging an unfurling antenna, in collaboration with HPS/LSS

SWISSto12 enables world-first approach to GEO-based D2D connectivity, leveraging an unfurling antenna, in collaboration with HPS/LSS

RENENS, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--SWISSto12 ha annunciato oggi un importante contratto con HPS/LSS, fornitori tedeschi di sottosistemi spaziali ad alte prestazioni. Il consorzio con sede a Monaco fornirà un ampio sottosistema di riflettori dispiegabili (LDRS) per la missione NEASTAR-1, realizzata su HummingSat, che permette di realizzare la prima trasmissione multimediale al mondo direttamente sul dispositivo dall'orbita geostazionaria.

Il sottosistema tedesco di riflettori per antenna è il risultato di oltre 15 anni di sviluppo nell'ambito del programma Advanced Research in Telecommunications (ARTES) dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), delle attività Earth Observation Technology Development dell'ESA e del programma Horizon 2020 dell'UE.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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