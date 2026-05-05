SWISSto12 collabora con il consorzio tedesco HPS/LSS al primo riflettore per antenna a dispiegamento da realizzare in Europa per il satellite commerciale per telecomunicazioni GEO

RENENS, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--SWISSto12 ha annunciato oggi un importante contratto con HPS/LSS, fornitori tedeschi di sottosistemi spaziali ad alte prestazioni. Il consorzio con sede a Monaco fornirà un ampio sottosistema di riflettori dispiegabili (LDRS) per la missione NEASTAR-1, realizzata su HummingSat, che permette di realizzare la prima trasmissione multimediale al mondo direttamente sul dispositivo dall'orbita geostazionaria.

Il sottosistema tedesco di riflettori per antenna è il risultato di oltre 15 anni di sviluppo nell'ambito del programma Advanced Research in Telecommunications (ARTES) dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), delle attività Earth Observation Technology Development dell'ESA e del programma Horizon 2020 dell'UE.

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