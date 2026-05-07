Sentinel Midstream推进Texas GulfLink深水港项目建设

美国达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Sentinel Midstream LLC（以下简称“Sentinel”）今日宣布，Texas GulfLink深水港项目（以下简称“Texas GulfLink”或“该项目”）正式启动建设，标志着在美日贸易协议相关资金支持下，项目迈出了关键性一步。

该项目在美国商务部与日本政府的协调支持下稳步推进，彰显了双方在提升全球能源安全、完善美国能源出口基础设施方面的共同承诺。Sentinel 将主导 Texas GulfLink 的开发建设，全面负责项目施工、商业运营及码头长期管理工作。

依据 2025 年 9 月 4 日签署的第 14345 号行政命令，美日贸易协议项下提供的资金支持，凸显了国际社会对美国能源基础设施长期发展的坚定信心，并将进一步推动美国原油出口能力拓展全球市场。

随着项目正式启动，Texas GulfLink 将全面开启深水原油出口码头建设，为美国原油生产商拓宽国际市场通道，创造高质量就业机会，并进一步强化美国作为全球可信赖能源供应国的战略地位。

美国商务部长Howard Lutnick表示：

“这一具有里程碑意义的美日贸易协议，正持续推动新的投资项目加速落地。这一次，投资将流向美国又一家重要能源供应企业。该项目未来数年将为美国墨西哥湾沿岸地区带来就业增长与发展动能。我期待日本与 Sentinel Midstream 在后续合作中不断取得新进展，共同为美国消费者提供更清洁、更具成本优势且更高效的能源供应。这也是特朗普政府推动下取得的一项重要成果。”

美国得州联邦参议员John Cornyn表示：

“美国商务部今日宣布 Texas GulfLink 项目正式启动建设，这不仅是得州的一项重大利好消息，也充分体现了特朗普政府持续推动美国能源产业发展的坚定决心。Texas GulfLink 将为布拉佐里亚县（Brazoria County）带来优质高薪就业机会，并有望带动美国原油出口创造数十亿美元的经济价值。我期待这一全新出口终端在‘孤星州’得州落成启用。”

美国得州联邦参议员Ted Cruz表示：

“总部位于达拉斯的 Sentinel Midstream，正在扩建得州能源基础设施、推动美国能源出口至盟友国家方面发挥重要作用。自我出任参议院商务委员会首席共和党议员以来，我便始终将推动深水港项目获得联邦批准作为重点议程之一，并积极促成相关项目加快推进。如今，Texas GulfLink 项目正迎来关键成果，不仅将为得州创造数千个就业机会，也将带动数十亿美元投资。”

美国得州第 14 国会选区众议员Randy Weber表示：

“当前，资本正加速流向美国，而这一趋势在得州墨西哥湾沿岸地区得到了充分体现。距离海岸约 30 英里的近海区域，一座全新的深水终端即将投入建设，可为全球最大型原油运输船提供装载服务，并在日本合作伙伴及美国本土相关方的支持下，将美国能源输送至盟友市场。该项目充分彰显了得州东南部的核心竞争力——世界级港口设施、经验丰富的专业劳动力，以及持续吸引投资、支撑美国能源生产的坚实基础设施体系。”

Sentinel Midstream 首席执行官 Jeff Ballard 表示：

“Texas GulfLink 的意义远不止于一项基础设施工程，更在于释放美国能源产业的全面潜能。该项目将打通从全球最具流动性的原油枢纽之一直达国际市场的通道，在增强盟友能源保障能力、优化全球贸易格局的同时，也将进一步巩固美国在充满不确定性的全球能源市场中的首选供应国地位。我们很荣幸能够成为美国与日本政府值得信赖的合作伙伴，并携手开启美国原油出口发展的新篇章。”

具有里程碑意义的战略能源资产

Texas GulfLink 深水原油出口终端（以下简称“该终端”）将建设于“美国湾”（Gulf of America）海域、得州弗里波特（Freeport）以西约 30 英里的近海区域。项目建成后，终端将能够在离岸环境下直接为超大型原油运输船（VLCC）完成满载装运，无需再进行成本高昂且效率较低的驳运作业。这一直接装载能力将显著提升美国原油出口的全球竞争力，同时有效降低传统出口方式所产生的运营成本与相关排放。

通过实现高效、大规模的原油出口，该终端将成为连接全球市场与北美可靠原油供应的重要能源枢纽。项目预计将进一步拓展美国原油在亚洲和欧洲市场的覆盖范围，深化与主要盟友的能源贸易合作，并持续巩固美国作为全球稳定、长期能源供应国的核心地位。

Texas GulfLink 投入运营后，预计每年将创造数十亿美元的出口价值，进一步改善美国贸易收支，并为墨西哥湾沿岸地区乃至全美范围带来持续而深远的经济增长动力。

关于 Sentinel Midstream LLC

Sentinel Midstream LLC 总部位于美国达拉斯，是一家专注于综合能源基础设施开发与运营的企业，在商业开发、项目建设执行及运营管理领域拥有深厚经验与专业能力。通过旗下关联公司，Sentinel 在得州及路易斯安那州拥有并运营原油运输与储运系统，将美国原油供应连接至墨西哥湾沿岸炼化设施及全球能源市场。

凭借与 Cresta Fund Management 的战略合作关系，Sentinel 汇聚机构资本实力、稳健的商业合作网络以及成熟的运营经验，致力于推动关键能源基础设施的大规模开发与建设。国际律师事务所 Jones Day 为 Sentinel 推进 Texas GulfLink 项目提供法律顾问服务。

更多信息，请访问：www.sentinelmidstream.com及www.texasgulflink.com。

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