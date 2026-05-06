OCTO und Sedgwick kündigen strategische Partnerschaft im Bereich Telematik an

ROM--(BUSINESS WIRE)--OCTO, ein Weltmarktführer im Bereich Telematik und Datenanalyse, hat heute seine strategische Partnerschaft mit Sedgwick bekannt gegeben, dem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für das Schaden- und Risikomanagement. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen die Zukunft des Versicherungswesens und der Mobilität neu gestalten, indem sie fortschrittliche Telematik mit Dienstleistungen für das Schadenmanagement kombinieren.

Durch die Zusammenarbeit soll ein neues Modell entwickelt werden, bei dem Telematik und Effizienz kombiniert werden, um das Kundenerlebnis zu revolutionieren.

Durch die Integration der fortschrittlichen Telematik-Erkenntnisse von OCTO in die globale Expertise von Sedgwick bei der Bearbeitung von Schadensfällen wird die Partnerschaft eine Reihe konkreter Vorteile bringen: eine höhere Geschwindigkeit und Genauigkeit bei der Erfassung von Unfällen und Schadensfällen, eine schnellere und konsistentere Beurteilung der Schadenshaftung, die Aufdeckung und Eindämmung von Betrugsfällen, optimierte Alarme zur Verbesserung der Fahrersicherheit sowie eine deutliche Senkung der Gesamtkosten und der Bearbeitungsdauer von Schadensfällen. Die gemeinsame Lösung ist telematikunabhängig und kann Daten aus vernetzten Fahrzeugen, Flottenmanagementsystemen oder den firmeneigenen Onboard-Sensoren von OCTO erfassen, wodurch Flexibilität und Skalierbarkeit gewährleistet werden. In Kombination mit der marktführenden Position von OCTO im Bereich Versicherungstelematik und des Ansehens von Sedgwick als weltweit führender Third-Party-Administrator (TPA) erzielt diese Zusammenarbeit einen messbaren ROI, der durch kundenspezifische SLAs untermauert wird.

„Die Partnerschaft mit Sedgwick stellt einen bedeutenden Schritt hin zu einem transparenteren, effizienteren und nachhaltigeren Modell für das Schadenmanagement dar“, so Pedro Bernardo Santos, Chief Business Development Officer bei OCTO. „Wir sind der festen Überzeugung, dass Telematik ein entscheidender Faktor zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und zur Schaffung von nachhaltigem Mehrwert in der gesamten Branche ist.“

„Führungskräfte aus den verschiedenste Sektoren, einschließlich Automobilindustrie, Flottenmanagement und Transportwesen, werden unmittelbar von dieser Partnerschaft profitieren“, so James Norman, Head of International Business Development bei Sedgwick. „Die Expertise von Sedgwick in Verbindung mit den Telematik-Kompetenzen von OCTO wird unser Engagement für kontinuierliche Innovation und Marktführerschaft einmal mehr unter Beweis stellen.“

Diese Allianz wird helfen, für alle Beteiligten schnellere, fairere und nachhaltigere Ergebnisse zu erzielen.

Über OCTO

Seit über 20 Jahren entwickeln wir integrierte Lösungen, mit denen wir unsere Kunden dabei unterstützen, die Chancen der intelligenten Mobilität und der digitalen Transformation zu nutzen. Dank eines innovativen Ansatzes auf Basis künstlicher Intelligenz haben wir fortschrittliche Algorithmen für die Unfallerkennung, Fahrverhaltensanalyse, Schadenbearbeitung und Verbrauchsoptimierung entwickelt. Mit diesen Lösungen können wir die Anforderungen wichtiger Märkte wie Versicherungen und Mobilität erfüllen, wobei wir einen starken Fokus auf Modularität und Individualisierung legen. Unsere skalierbare und modulare Datenanalyseplattform bietet Lösungen für den Insurtech- und Mobilitätsmarkt und unterstützt Partnerunternehmen dabei, die Art und Weise, wie sie ihr Geschäft verwalten und ausbauen, zu transformieren.

Eine robuste und zielgerichtete ESG-Strategie leitet letztlich unser Marktangebot, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Lösungen liegt, die die Energiewende und datengesteuerte Stadtplanung unterstützen.

OCTO hat bereits Profile von 20 Millionen Fahrern erstellt und verfügt über die weltweit größte Telematik-Datenbank, die auf 610 Milliarden gefahrenen Kilometern und über 13 Millionen erfassten Unfällen basiert. octotelematics.com

Über Sedgwick

Sedgwick ist der weltweit führende Partner für Risiko- und Schadenabwicklung und unterstützt seine Kunden dabei, erfolgreich durch unvorhergesehene Ereignisse zu navigieren. Die Expertise des Unternehmens, kombiniert mit der fortschrittlichsten verfügbaren KI-gestützten Technologie, definiert den Standard für Lösungen in den Bereichen Schadenabwicklung, Schadensregulierung, Leistungsabwicklung und Produktrückrufe. Mit über 33.000 Mitarbeitern und 10.000 Kunden in 80 Ländern kann Sedgwick eine einzigartige Perspektive, eine umfassende Betreuung und Lösungen für die sich rasch wandelnde und komplexe Risikolandschaft bieten. Der Mehrheitsaktionär von Sedgwick ist The Carlyle Group; Stone Point Capital LLC, Altas Partners, CDPQ, Onex und andere Management-Investoren sind Minderheitsaktionäre. Weitere Informationen erhalten Sie unter sedgwick.com.

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