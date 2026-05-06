OCTO en Sedgwick maken een strategisch partnerschap in telematica aan

ROME--(BUSINESS WIRE)--OCTO, een wereldleider op gebied van telematica en data-analyse, maakte vandaag een strategisch partnerschap bekend met Sedgwick, wereldwijd de toonaangevende aanbieder van oplossingen voor claims- en risicobeheer. Samen zullen de twee bedrijven de toekomst van verzekeringen en mobiliteit hervormen door geavanceerde telematica te combineren met services voor het beheer van claims.

De samenwerking is bedoeld om een nieuw model te creëren waar telematica en efficiëntie samenkomen om de klantervaring te transformeren.

Door OCTO’s baanbrekende telematica-inzichten te combineren met de wereldwijde expertise van Sedgwick in het afhandelen van claims, zal dit partnerschap een aantal tastbare voordelen ontsluiten: meer snelheid en nauwkeurigheid bij de intake van ongevallen en claims, snellere en consistentere evaluatie van aansprakelijkheid, validering en vermindering van fraude, geoptimaliseerde waarschuwingen om de veiligheid van bestuurders te verbeteren, en aanzienlijke terugschroeving in de algehele kosten en de levenscyclus van claims. De gezamenlijke oplossing is telematica-agnostisch, in staat om gegevens op te nemen afkomstig van geconnecteerde auto's, vlootbeheersystemen of OCTO’s eigen onboard sensoren, om zo flexibiliteit en schaalbaarheid te verzekeren. Gecombineerd met OCTO’s leiderschap in verzekeringstelematica en de reputatie van Sedgwick als toonaangevende wereldwijde TPA (Third-Party Administrator), levert deze samenwerking meetbare ROI op, ondersteund door gepersonaliseerde SLA's.

“Dit partnerschap met Sedgwick markeert een belangrijke stap naar een transparanter, efficiënter en duurzamer model voor het beheer van claims,” verklaart Pedro Bernardo Santos, Chief Business Development Officer van OCTO. “We beschouwen telematica als een cruciale enabler om de klantervaring te verbeteren en blijvende waarde in de hele sector te creëren.”

“Leiders in diverse sectoren, waaronder motoren, vloten en transport, zullen onmiddellijke waarde uit dit partnerschap vaststellen,” aldus James Norman, Hoofd Internationale bedrijfsontwikkeling van Sedgwick. “Onze expertise eigen aan Sedgwick, gecombineerd met OCTO’s telematicacapaciteiten, zullen onze inzet voor continue innovatie en marktleiderschap verder valideren.”

Deze alliantie zal helpen om snellere, rechtvaardigere en duurzamere resultaten voor alle belanghebbenden op te leveren.

Over OCTO

Al meer dan 20 jaar ontwikkelen we geïntegreerde oplossingen waarmee we onze klanten kunnen helpen om de kansen van slimme mobiliteit en digitale transformatie te benutten. Dankzij een innovatieve aanpak op basis van kunstmatige intelligentie hebben we geavanceerde algoritmen ontwikkeld voor ongevallenherkenning, analyse van rijgedrag, claimbeheer en verbruiksoptimalisatie. Met deze oplossingen kunnen we voorzien in de behoeften van belangrijke markten, zoals verzekeringen en mobiliteit, met een sterke focus op modulariteit en maatwerk. Ons schaalbare en modulaire data-analyseplatform biedt oplossingen voor de Insurtech- en mobiliteitsmarkten en helpt partnerbedrijven hun bedrijfsvoering en groei te transformeren.

Onze robuuste en doelgerichte ESG-strategie vormt uiteindelijk de leidraad voor ons marktvoorstel, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van oplossingen die de energietransitie en datagestuurde stadsplanning ondersteunen.

OCTO heeft 20 miljoen bestuurders geprofileerd en is houder van de grootste telematicadatabase ter wereld, gebaseerd op 610 miljard afgelegde kilometers en meer dan 13 miljoen gedetecteerde ongevallen. octotelematics.com

Over Sedgwick

Sedgwick is wereldwijd de toonaangevende partner voor administratief beheer van risico's en claims, die klanten helpt zich een weg door het onverwachte te banen. De expertise van het bedrijf, gecombineerd met de meest geavanceerde technologie aangestuurd door AI die momenteel beschikbaar is, bepaalt de standaard voor oplossingen in administratief beheer van claims, schaderegeling, administratief beheer van voordelen en terugroeping van producten. Met meer dan 33.000 collega's en 10.000 klanten verspreid over 80 landen, verschaft Sedgwick een ongeëvenaard perspectief, zorgverlening die echt telt, en oplossingen voor het snel veranderende, complexe risicolandschap. Meerderheidsaandeelhouder van Sedgwick is The Carlyle Group; Stone Point Capital LLC, Altas Partners, CDPQ, Onex en andere managementinvesteerders zijn minderheidsaandeelhouders. Meer informatie: sedgwick.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.