OpenWorld 与 Figure Technology Solutions 拟推进 OpenWorld 证券在 Figure 的 OPEN 网络上的代币化

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- OpenWorld Ltd.（以下简称 OpenWorld）是一家推动全球现实世界资产（RWA）代币化的区块链创新公司；Figure Technology Solutions, Inc.（以下简称 Figure）（纳斯达克代码：FIGR；OPEN代码：FGRS）今日宣布，双方就在 Figure 链上公开股权网络（OPEN）上对 OpenWorld 股权证券进行代币化达成协议，相关工作将配合其拟议的纳斯达克上市同步推进。此次协议标志着 OpenWorld 代币化战略迈出了重要一步。此外，OpenWorld 计划借助 Figure Forge 将其私有信贷资产引入链上，并接入 Figure 的 Democratized Prime 市场。

这一决策彰显了 OpenWorld 的核心理念：为全球机构和主权客户构建的基础设施，理应首先在其自身资产负债表上得到验证。此前，OpenWorld 已宣布拟与 VerifyMe, Inc.（纳斯达克代码：VRME）进行并购，正稳步推进成为上市公司的进程。

Figure 的 OPEN 正从根本上重塑公开市场的运作方式。如能有效实现，OpenWorld 将能够通过同时在纳斯达克和 OPEN 双轨发行，赋予投资者真正的选择权。

在 OPEN 上，投资者可直接持有链上股份，并可将其出借以获取收益，同时对数字资产与股票进行交叉抵押，这是传统券商平台所不具备的优势。企业也获得了更智能的股权发行和管理方式，包括实时结算、更低成本，以及专为合规环境打造的区块链基础设施。此次协议进一步夯实了股权基础设施的建设根基。

OpenWorld 联合创始人兼首席执行官 Matt Shaw 表示：“此次与 Figure 的合作，使 OpenWorld 在现实世界资产代币化演进的关键时刻占据先机。我们不能一边为他人构建代币化基础设施，一边让自身证券停留在传统轨道上。将我们的股权在 Figure 的 OPEN 网络上进行代币化，向机构合作伙伴展示了我们愿意率先迈出这一步。”

近期，美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）就数字资产分类提供了更为明确的指引。OpenWorld 认为，在合规代币化股权基础设施领域建立领导地位的窗口期已经开启，但时间有限。这些动态正在重塑股权通过区块链框架进行呈现的方式，并有望进一步提升流动性。

Figure 执行董事长 Mike Cagney 表示：“长久以来，投资者对他们持有的股权如何为他们带来收益并没有真正的发言权，而 OPEN 改变了这一现状。通过具备与纳斯达克并行发行的能力，OpenWorld 等企业将能够为投资者提供真正的选择。在 OPEN 上，这一选择意味着直接持股、出借股份并获取原本流向主经纪商的收益，以及利用数字资产与股票进行交叉抵押借款的能力。”

OpenWorld 与 Figure 的协议建立在 OpenWorld 全球扩张的基础之上，包括其 RWA 卓越中心的建设。双方携手，代表着一种更宏观的判断：公开市场的未来将在区块链基础设施上运行，而 OPEN 正是这一未来的建设之地。

如需了解更多关于 OpenWorld 的信息，请访问 https://www.openworld.dev 或在 X 上关注 OpenWorld。

关于 OpenWorld

OpenWorld 是一家科技驱动的数字资产与区块链创新公司，携手主权政府、机构合作伙伴及大型企业，共同参与并在企业级区块链项目中承担主要投资头寸。自2023年成立以来，OpenWorld 已担任顾问的项目总网络价值逾650亿美元，并为超过20家获得全球顶级风险投资机构支持的企业提供服务，这些机构包括 a16z、Multicoin Capital、Dragonfly 和 Founders Fund。公司的核心能力涵盖真实世界资产代币化、稳定币基础设施、资本市场咨询、治理架构设计及公开市场战略，并在海湾地区、欧洲、澳大利亚和东南亚均有积极布局。OpenWorld 正通过反向并购进程登陆纳斯达克。如需了解更多，请访问 openworld.dev。

关于 Figure Technology Solutions, Inc.

Figure Technology Solutions, Inc.（纳斯达克代码：FIGR；OPEN代码：FGRS）是一家区块链原生资本市场平台，无缝连接贷款发起、资金融通与二级市场交易。目前已有逾300家合作伙伴使用其贷款发起系统和资本市场平台。Figure 及其合作伙伴至今累计发放超过240亿美元的住房净值贷款等产品，使 Figure 生态系统成为规模最大的非银行 HELOC 供应商。增长最快的业务板块为 Figure Connect（消费信贷市场）和 Democratized Prime（Figure 的链上借贷市场）。Figure 生态系统还涵盖用于资产托管和留置权完善的 DART（数字资产登记技术），以及在美国证券交易委员会（SEC）注册、作为代币化货币市场基金运营的收益型稳定币 $YLDS。

Figure 是现实世界资产（RWA）代币化领域的市场领导者，已在多笔贷款证券化项目上获得标准普尔和穆迪的 AAA 评级，开创了区块链金融领域的先河。如需了解更多，请访问 https://figure.com 或在 LinkedIn 上关注 Figure。