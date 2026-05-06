OCTO y Sedgwick anuncian una alianza estratégica en el ámbito de la telemática

ROMA--(BUSINESS WIRE)--OCTO, líder internacional en telemática y análisis de datos, ha anunciado hoy una alianza estratégica con Sedgwick, el principal proveedor internacional de soluciones de gestión de siniestros y riesgos. Juntas, ambas empresas redefinirán el futuro de los seguros y la movilidad mediante la combinación de tecnología telemática avanzada con servicios de gestión de siniestros.

El objetivo de esta colaboración es crear un nuevo modelo en el que la telemática y la eficiencia se unan para transformar la experiencia del cliente.

Al integrar los conocimientos telemáticos de vanguardia de OCTO con la experiencia internacional de Sedgwick en la gestión de siniestros, esta colaboración aportará una serie de ventajas tangibles: mayor rapidez y precisión en la recepción de accidentes y reclamaciones, evaluaciones de responsabilidad más rápidas y coherentes, detección y reducción del fraude, alertas optimizadas para mejorar la seguridad de los conductores y reducciones significativas en el coste total y el ciclo de vida de los siniestros. La solución conjunta es independiente de la tecnología telemática, capaz de recopilar datos de vehículos conectados, sistemas de gestión de flotas o los propios sensores a bordo de OCTO, lo que garantiza flexibilidad y escalabilidad. Combinada con la posición de liderazgo de OCTO en telemática de seguros y la reputación de Sedgwick como administrador externo (TPA) líder a nivel internacional, esta colaboración ofrece un retorno de la inversión cuantificable respaldado por acuerdos de nivel de servicio (SLA) personalizados.

«Esta colaboración con Sedgwick supone un paso importante hacia un modelo de gestión de siniestros más transparente, eficiente y sostenible», afirmó Pedro Bernardo Santos, director de Desarrollo empresarial de OCTO. «Consideramos que la telemática es un factor clave para mejorar la experiencia del cliente y generar valor duradero en todo el sector».

«Los líderes de todos los sectores, incluyendo el automovilístico, el de flotas y el del transporte, apreciarán el valor inmediato de esta colaboración», afirmó James Norman, director de Desarrollo empresarial Internacional de Sedgwick. «La experiencia de Sedgwick, combinada con las capacidades telemáticas de OCTO, reafirmará aún más nuestro compromiso con la innovación continua y el liderazgo en el mercado».

Esta alianza contribuirá a lograr resultados más rápidos, más justos y más sostenibles para todas las partes interesadas.

Acerca de OCTO

Durante más de 20 años, OCTO ha desarrollado soluciones integradas que permiten a sus clientes aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la movilidad inteligente y la transformación digital. Gracias a un enfoque innovador basado en inteligencia artificial, la empresa ha creado algoritmos avanzados para detectar accidentes, analizar el comportamiento de conducción, gestionar siniestros y optimizar el consumo. Estas soluciones satisfacen las necesidades de sectores clave, como el de seguros tecnológicos (Insurtech) y la movilidad, con un fuerte enfoque en la modularidad y la personalización. Su plataforma de análisis de datos, escalable y modular, proporciona herramientas que ayudan a las empresas asociadas a mejorar la gestión de su actividad y potenciar el crecimiento de su negocio.

Además, OCTO cuenta con una sólida estrategia ESG que guía su oferta de valor, centrada en el desarrollo de soluciones que apoyen la transición energética y la planificación urbana basada en datos.

OCTO ha elaborado perfiles de 20 millones de conductores y cuenta con la mayor base de datos telemática del mundo, basada en 610 000 millones de kilómetros recorridos y más de 13 millones de accidentes detectados. octotelematics.com

Acerca de Sedgwick

Sedgwick es el socio líder internacional en gestión de riesgos y siniestros, y ayuda a sus clientes a prosperar haciendo frente a lo imprevisto. La experiencia de la empresa, combinada con la tecnología de IA más avanzada del mercado, marca tendencia en soluciones de gestión de siniestros, peritaje de siniestros, gestión de prestaciones y retirada de productos. Con más de 33 000 empleados y 10 000 clientes en 80 países, Sedgwick ofrece un enfoque inigualable, una atención que marca la diferencia y soluciones para el complejo y cambiante panorama de los riesgos. El accionista mayoritario de Sedgwick es The Carlyle Group; Stone Point Capital LLC, Altas Partners, CDPQ, Onex y otros inversores de gestión son accionistas minoritarios. Para obtener más información, consulte sedgwick.com.

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