Andersen Global新增合作公司NetExpat

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global與NetExpat簽署合作協議，進一步完善其在亞太、歐洲和美國的服務平台。NetExpat是一家專注於為國際派遣員工提供員工援助、跨文化培訓和領導力發展服務的公司。

NetExpat成立已有25年以上，是全球人才派遣和人才管理領域的知名領軍企業，為全球各地的全球性企業客戶提供服務。該公司提供評估、培訓和輔導計畫，旨在協助全球員工團隊及外派搬遷員工發展，服務內容包括跨文化適應能力評估、高實效文化培訓、員工配偶職業發展和融入支援，以及針對國際化團隊的人才發展計畫。

NetExpat共同創辦人兼執行長Alain Verstandig表示：「二十多年來，NetExpat始終專注於協助企業及其員工在國際派遣環境中穩健發展。與Andersen Global展開合作讓我們能夠踐行這一使命，將專業服務能力融入更廣闊的全球平台，協助企業打造凝聚力更強、韌性更高的全球化團隊。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「本次合作提升了我們支援客戶因應複雜跨境人才派遣需求的能力。NetExpat為我們的全球平台增添了重要的層次，並提升了我們為全球性企業及其國際化員工團隊提供的服務。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過5萬名專業人員，透過其成員公司及合作公司在1000多個地點經營業務。

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