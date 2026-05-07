Onterris lance un rapport de recherche inaugural et constate que la majorité des cadres associent la performance environnementale à la réussite commerciale

LITTLE ROCK, Arkansas--(BUSINESS WIRE)--Onterris (NYSE : ONT), une société internationale de solutions environnementales résolvant des problématiques complexes pour la planète et le progrès, annonce aujourd'hui le lancement de son rapport d'étude inaugural, The Onterris Outlook : pourquoi la performance environnementale est-elle critique pour la performance commerciale ? Le rapport souligne un changement continu dans la façon dont les entreprises intègrent la performance environnementale dans leurs activités principales, la conformité réglementaire, la gestion des risques et la planification des immobilisations.

Les risques environnementaux façonnent de plus en plus les politiques, les marchés et les exigences réglementaires, affectant directement la façon dont les entreprises opèrent et investissent. Ce qui était autrefois considéré comme des défis à plus long terme ou indirects influence maintenant directement les coûts des intrants, la fiabilité des actifs et la stabilité de la chaîne d'approvisionnement. En parallèle, les entreprises doivent naviguer dans l'évolution de la réglementation, les technologies émergentes et l'examen minutieux des organismes de réglementation, des clients et des bailleurs de fonds.

« La performance commerciale dépend de plus en plus de la manière dont les entreprises gèrent les risques environnementaux, l’utilisation efficace des ressources et la conformité réglementaire », déclare Vijay Manthripragada, président et chef de la direction d’Onterris. « Les défis environnementaux actuels sont systémiques. Ils traversent les frontières, perturbent les chaînes d’approvisionnement, influencent les coûts et ont une incidence sur la fiabilité et les marchés des capitaux. Ce rapport reflète une réalité claire : la performance environnementale n'est plus périphérique. Il s’agit d’une discipline opérationnelle essentielle pour gérer les risques et soutenir la croissance. »

Sur la base d'une enquête mondiale menée auprès de 500 décideurs de haut niveau en Amérique du Nord, en Europe et en Océanie, The Onterris Outlook examine comment les entreprises intègrent la performance environnementale dans les opérations commerciales de base, la planification des capitaux et la gestion des risques, traduisant la stratégie en résultats mesurables.

Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :

La performance environnementale est liée aux résultats de croissance, pas seulement aux exigences de conformité. 54 % des dirigeants affirment que la performance environnementale est essentielle à la croissance à long terme, signalant un changement dans la façon dont les entreprises définissent la valeur commerciale.

54 % des dirigeants affirment que la performance environnementale est essentielle à la croissance à long terme, signalant un changement dans la façon dont les entreprises définissent la valeur commerciale. Un écart de performance mesurable est en train d'apparaître. Les entreprises disposant de programmes environnementaux plus avancés sont trois fois plus susceptibles de déclarer être en avance sur leurs objectifs et deux fois plus susceptibles de déclarer un meilleur accès au capital et une compétitivité accrue.

Les entreprises disposant de programmes environnementaux plus avancés sont trois fois plus susceptibles de déclarer être en avance sur leurs objectifs et deux fois plus susceptibles de déclarer un meilleur accès au capital et une compétitivité accrue. Les entreprises dont la performance environnementale est plus élevée font état d'avantages financiers et opérationnels. 90 % déclarent avoir amélioré l'accès au capital au cours des cinq dernières années, 43 % citant des gains importants. Beaucoup rapportent des économies de coûts opérationnels supérieures à 10 % dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et de la gestion des déchets.

90 % déclarent avoir amélioré l'accès au capital au cours des cinq dernières années, 43 % citant des gains importants. Beaucoup rapportent des économies de coûts opérationnels supérieures à 10 % dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et de la gestion des déchets. La performance environnementale devient une pratique d'exploitation standard. À l'échelle mondiale, 76 % des entreprises ont établi des stratégies et des objectifs environnementaux, et 75 % déclarent être sur la bonne voie pour les atteindre. Parmi les entreprises les plus performantes, plus de 70 % investissent de plus en plus dans les programmes environnementaux.

« Les performances environnementales ont atteint un point d’inflexion », déclare James Laws, directeur de l’exploitation d’Onterris. « Ce qui était autrefois considéré comme une obligation de conformité est désormais un facteur important dans la manière dont les entreprises opèrent, allouent des capitaux et sont compétitives. La phase suivante est l'exécution. Les entreprises capables de mesurer, de vérifier et d’agir sur la base de données environnementales surpasseront leurs performances en matière de coûts, de risques et de leadership sur le marché. »

Pour explorer les résultats complets et voir comment les principales entreprises traduisent la performance environnementale en impact commercial réel et en avantage concurrentiel, lisez le rapport ici.

À propos d'Onterris

Onterris est une société mondiale de solutions environnementales qui s'associe à des entreprises pour relever des défis complexes où les pressions environnementales, les attentes réglementaires et les risques opérationnels convergent. Guidés par notre mission de faire progresser le mode de vie sans compromettre l'intégrité de notre environnement, nous croyons que la responsabilité environnementale et le progrès humain sont fondamentalement liés. Nos scientifiques, ingénieurs, équipes de terrain et consultants appliquent une pensée systémique qui unit la science, les données et l’expertise pratique pour fournir des solutions qui renforcent la résilience de nos clients, atténuent les risques et protègent l’air, l’eau et le sol qui soutiennent les collectivités, tout en découvrant des axes responsables pour la planète et le progrès. Pour plus d'informations, visitez www.onterris.com.

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