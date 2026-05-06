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Il cliente di lancio NetJets riceve la consegna dei primi tre jet aziendali di medie dimensioni Cessna Citation Ascend

original Fleet launch customer NetJets takes delivery of first three Cessna Citation Ascend midsize business jets. (Photo Credit: Textron Aviation)

Fleet launch customer NetJets takes delivery of first three Cessna Citation Ascend midsize business jets. (Photo Credit: Textron Aviation)

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., un'azienda di Textron Inc. (NYSE:TXT), ha raggiunto un importante traguardo con la consegna dei primi tre jet aziendali Cessna Citation Ascend al cliente di lancio NetJets. NetJets, che gestisce la più grande ed eterogenea flotta di jet privati al mondo, è il primo operatore di flotte di jet privati a farsi consegnare e ad avviare le operazioni con Cessna Citation Ascend. Citation Ascend fissa nuovi standard in termini di prestazioni, comodità ed efficienza operativa nel settore dei jet aziendali di medie dimensioni, sulla scia di una relazione di lunga data tra Textron Aviation e NetJets, offrendo ai proprietari un'evoluzione continua di velivoli all'avanguardia progettati per garantire affidabilità, efficienza e lusso eccezionali.

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Headquarters: Wichita, Kansas, USA
CEO: Ron Draper
Employees: 13,000
Organization: PUB
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