OCTO e Sedgwick annunciano una collaborazione strategica in ambito telematico

ROMA--(BUSINESS WIRE)--OCTO, un leader globale nella telematica e nell'analisi dei dati, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Sedgwick, il fornitore leader mondiale di soluzioni per la gestione dei sinistri e del rischio. Insieme, le due società ridefiniranno il futuro del settore assicurativo e della mobilità unendo telematica avanzata e servizi di gestione dei sinistri.

La collaborazione mira a creare un nuovo modello in cui la telematica e l'efficienza convergono per trasformare l'esperienza del cliente.

Integrando le conoscenze di telematica all'avanguardia di OCTO e l'esperienza globale di Sedgwick nella gestione dei sinistri, la collaborazione sbloccherà una serie di vantaggi tangibili: velocità e precisione potenziate nell'accettazione di incidenti e sinistri, valutazioni delle responsabilità più rapide e coerenti, conferma e riduzione delle frodi, notifiche ottimizzate per migliorare la sicurezza dei conducenti e importanti riduzioni dei costi complessivi e del ciclo di vita dei sinistri. La soluzione congiunta è indipendente dalla telematica, in grado di accettare dati da autoveicoli connessi, da sistemi di gestione di flotte o dai sensori integrati propri di OCTO, assicurando flessibilità e scalabilità. Assieme alla leadership di OCTO nella telematica assicurativa e alla reputazione di Sedgwick come importante amministratore terza parte (TPA) globale, questa collaborazione offre un ROI misurabile supportato da SLA personalizzati.

“Questa collaborazione con Sedgwick segna una fase significativa verso un modello di gestione sostenibile dei sinistri più trasparente, efficiente e sostenibile”, ha affermato Pedro Bernardo Santos, Direttore dello sviluppo commerciale di OCTO. “Vediamo la telematica come un facilitatore fondamentale per migliorare l'esperienza del cliente e creare un valore duraturo in tutta l'industria”.

“I leaders di vari settori, tra cui quello automobilistico, delle flotte e dei trasporti, trarranno immediato vantaggio da questa partnership”, ha dichiarato James Norman, Responsabile dello sviluppo commerciale internazionale di Sedgwick. “La nostra esperienza in Sedgwick, unita alle capacità telematiche di OCTO, confermeranno ulteriormente il nostro impegno nell'innovazione continua e nelle leadership di mercato”.

Questo sodalizio aiuterà a fornire risultati più rapidi, più giusti e più sostenibili per tutte le parti interessate.

Informazioni su OCTO

Da oltre 20 anni sviluppiamo soluzioni integrate che ci permettono di supportare i nostri clienti nell’affrontare le opportunità offerte dalla smart mobility e dalla trasformazione digitale. Grazie a un approccio innovativo basato sull’Intelligenza Artificiale, abbiamo sviluppato algoritmi avanzati per il rilevamento degli incidenti, l’analisi del comportamento di guida, la gestione dei sinistri e l’ottimizzazione dei consumi. Queste soluzioni ci permettono di rispondere alle esigenze dei principali mercati, come quello assicurativo e della mobilità, con un forte focus sulla modularità e la personalizzazione. La nostra piattaforma di data analytics, scalabile e modulare, fornisce soluzioni per i mercati Insurtech e della mobilità, aiutando le aziende partner a trasformare il modo in cui gestiscono e sviluppano il proprio business.

Una strategia ESG solida e mirata sta alla base della nostra proposta di mercato, concentrandosi sullo sviluppo di soluzioni a sostegno della transizione energetica e di una pianificazione urbana basata sui dati.

OCTO ha profilato 20 milioni di conducenti e detiene il database telematico più grande al mondo, basato su 610 miliardi di chilometri di guida e oltre 13 milioni di incidenti rilevati. octotelematics.com

Informazioni su Sedgwick

Sedgwick è il più grande partner al mondo nella gestione dei rischi e dei sinistri, che aiuta i clienti a prosperare affrontando gli imprevisti. L'esperienza dell'azienda, unita alla tecnologia basata sull'intelligenza artificiale più avanzata disponibile, definisce lo standard per le soluzioni in materia di gestione dei sinistri, perizia dei danni, gestione delle prestazioni e richiamo dei prodotti. Con oltre 33.000 dipendenti e 10.000 clienti in 80 Paesi, Sedgwick offre una prospettiva senza pari, un'attenzione che fa la differenza e soluzioni per un panorama dei rischi complesso e in rapida evoluzione. L'azionista di maggioranza di Sedgwick è The Carlyle Group; Stone Point Capital LLC, Altas Partners, CDPQ, Onex e altri investitori di gestione sono azionisti di minoranza. Per ulteriori informazioni, consultare sedgwick.com.

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