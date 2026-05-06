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Datang Mobile、KPN、NEC和Wilus成為最新加入Sisvel POS專利池的授權人，早期參與優惠期限即將截止

盧森堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Datang Mobile、KPN、NEC和Wilus已成為Sisvel銷售點(POS)專利池的最新授權人。另有七家專利持有方也透過該計畫開放其2G至5G蜂巢通訊專利組合，分別為：BlackBerry、Huawei、JVCKENWOOD、LG Electronics、Nokia、Sisvel和SK Telecom。

Sisvel POS專利池授權人享有的早期參與優惠期限將於5月15日截止。有意參與的蜂巢通訊專利持有方，應儘快與Sisvel取得聯絡。

該專利池於4月初正式推出，是市場上首個針對POS垂直領域而設的專利池，Huawei、LG Electronics和Nokia為創始授權人。

POS計畫經理Sven Törringer表示：「目前我們已收到市場的熱烈迴響，我欣然歡迎Datang、KPN、NEC和Wilus成為最新加入的授權人。我們已匯聚一批實力雄厚的蜂巢通訊技術創新企業，且仍有更多企業正籌備加入。我深信我們正在建立的授權計畫，將為POS垂直領域的被授權方帶來極具吸引力的價值主張。」

Nokia無線技術物聯網授權計畫負責人Mika Viertio表示：「蜂巢通訊標準有助於實現消費者每天所依賴的互連支付體驗。作為無線通訊領域的領先企業，我們正致力簡化全球銷售點終端裝置製造商取得關鍵無線技術的方式。」

Huawei策略規劃與重大專案部負責人Emil Zhang表示：「POS裝置在無現金經濟中的角色日益關鍵。作為無線技術的主要貢獻企業之一，Huawei樂於透過Sisvel專利池向POS產業開放我們相關的標準必要專利。此舉有助於促進互連互通，更好地支援和服務企業和公眾。我們亦樂見更多專利持有方加入該專利池，以更高效的方式提供互連技術共享的一站式平台。」

關於 Sisvel

Sisvel 堅信協作、獨創和效率的重要性，以彌合專利所有者和希望獲得其技術者的需求。在複雜且不斷發展的市場中，我們的指導原則是通過制定和實施靈活、容易獲取的商業解決方案，創造一個公平的競爭環境。

Sisvel | We Power Innovation

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