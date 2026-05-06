Datang Mobile, KPN, NEC en Wilus zijn de nieuwste licentieverleners die toetreden tot de Sisvel POS patentpool nu de deadline voor incentives dichterbij komt

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Datang Mobile, KPN, NEC en Wilus zijn de nieuwste licentieverleners die tot de Sisvel POS (point of sale) patentpool zijn toegetreden. Zij voegen zich bij zeven andere patenteigenaars die hun portefeuilles 2G-5G mobiele technologie via het programma beschikbaar maken: BlackBerry, Huawei, JVCKENWOOD, LG Electronics, Nokia, Sisvel en SK Telecom.

De periode waarin Sisvel POS-licentieverleners kunnen genieten van incentives voor vroegtijdige deelname wordt op 15 mei afgerond. Eigenaars van mobiele patenten die geïnteresseerd zijn om ook mee te doen, dienen zo snel mogelijk met Sisvel contact op te nemen.

De pool, die de eerste in de markt is die zich op de POS vertical richt, werd begin april aangekondigd, met Huawei, LG Electronics en Nokia als oprichtende licentieverleners.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact

Giulia Dini
Executive Head of Brand
Tel.: +34 93 131 5570
giulia.dini@sisvel.com

