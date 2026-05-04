Transat lance des forfaits Sud intégrant des vols de Porter

MONTRÉAL & TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Transat et Porter Airlines franchissent une nouvelle étape dans leur partenariat commercial en lançant de nouveaux forfaits Transat combinant des vols sans escale de Porter vers Nassau, Grand Cayman, Cancún et Puerto Vallarta, à l’expertise reconnue de Transat en tant que voyagiste. Chaque destination offrira une sélection d’hôtels soigneusement choisis, incluant des formules tout compris ainsi que des plans européens, selon les établissements.

« Ces ajouts viennent enrichir de façon significative notre portefeuille de destinations soleil, a déclaré Renée Boisvert, vice-présidente, produits voyagiste chez Transat. Grâce à notre partenariat avec Porter Airlines, nous élargissons notre offre avec des destinations très prisées comme Nassau et George Town, tout en donnant aux voyageurs davantage de flexibilité pour créer le séjour adapté à leurs besoins.»

Pour certaines destinations populaires desservies par les deux transporteurs, telles que Cancún et Puerto Vallarta, les forfaits proposeront désormais un éventail élargi de vols opérés par Porter ou par Transat, offrant ainsi plus de souplesse et de commodité aux voyageurs.

« Notre partenariat avec Transat atteint un nouveau jalon. L’introduction récente de nos vols vers les destinations soleil a connu un vif succès. L’ajout de forfaits offre désormais aux voyageurs canadiens une nouvelle façon fluide de profiter de l’expérience de vol améliorée de Porter, combinée à l’expertise reconnue de Transat en matière de forfaits, a souligné Edmond Eldebs, vice-président principal et chef de la direction commerciale de Porter Airlines. Nous sommes fiers de ce que nous construisons ensemble et enthousiastes quant aux possibilités que cela crée pour les voyageurs. »

Ces nouveaux forfaits seront offerts au départ de Toronto, Ottawa et Hamilton pour des voyages à compter du 1er novembre 2026. À mesure que Porter poursuit le développement de son réseau soleil au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale, les voyageurs pourront composer le forfait qui correspond le mieux à leurs envies.

Les forfaits seront accessibles via l’ensemble des canaux de distribution de Transat, tant pour la clientèle directe que pour les agences de voyages.

Depuis la signature de la coentreprise entre Air Transat et Porter à la fin de 2023, les deux transporteurs rapprochent progressivement leurs réseaux hautement complémentaires, facilitant les correspondances entre le réseau nord-américain en expansion de Porter et les destinations internationales de Transat.

À propos de Transat

Fondée à Montréal en 1987, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. La flotte d’Air Transat est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. (TSX: TRZ) www.transat.com

À propos de Porter

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l’expérience en classe économique pour chaque passager en s’assurant d’offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l’attention et le charme. Sa flotte d’aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l’Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

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