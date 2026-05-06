Datang Mobile, KPN, NEC et Wilus sont les nouveaux concédants de licence à rejoindre la communauté de brevets POS de Sisvel alors que la date limite des mesures incitatives approche

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Datang Mobile, KPN, NEC et Wilus sont devenus les derniers concédants de licence à rejoindre la communauté de brevets de point de vente (POS) de Sisvel. Ils se joignent à sept autres titulaires de brevets (BlackBerry, Huawei, JVCKENWOOD, LG Electronics, Nokia, Sisvel et SK Telecom) pour mettre leurs portefeuilles cellulaires 2G-5G à disposition dans le cadre du programme.

La période pendant laquelle les concédants de licences POS de Sisvel bénéficieront d'incitations à la participation anticipée devrait prendre fin le 15 mai. Les titulaires de brevets cellulaires souhaitant participer doivent contacter Sisvel dans les meilleurs délais.

Cette communauté, qui est la première sur le marché à se pencher sur le segment POS vertical, a été annoncée début avril, avec Huawei, LG Electronics et Nokia comme concédants de licence fondateurs.

« Nous avons reçu une formidable réponse du marché jusqu’à présent, et je suis heureux d’accueillir Datang, KPN, NEC et Wilus en tant que nouveaux concédants de licence », déclare Sven Törringer, responsable du programme POS. « Nous avons constitué un groupe fantastique d’innovateurs dans le domaine des technologies cellulaires, et de nombreuses autres entreprises devraient bientôt nous rejoindre. Je suis convaincu que le programme d’octroi de licences que nous élaborons constituera une proposition de valeur attrayante pour les titulaires de licences dans le segment POS vertical. »

« Les normes cellulaires contribuent à rendre possibles les expériences de paiement connectées sur lesquelles les consommateurs s’appuient chaque jour. En tant que leader de la connectivité sans fil, nous simplifions l’accès des fournisseurs d’appareils POS du monde entier aux technologies sans fil essentielles », déclare Mika Viertio, responsable du programme d'octroi de licences IoT pour les technologies sans fil chez Nokia.

« Les dispositifs POS jouent un rôle de plus en plus crucial dans l’économie sans numéraire et, en tant que l’un des principaux contributeurs à la technologie sans fil, Huawei est heureux de mettre ses brevets essentiels à la disposition de l’industrie POS par l’intermédiaire de la communauté de brevets de Sisvel», déclare Emil Zhang, responsable du département de la planification stratégique et des projets clés de Huawei. « Cela facilite la connectivité afin de mieux permettre et servir les propriétaires d’entreprises et les particuliers. Nous sommes également heureux de voir davantage de titulaires de brevets rejoindre la communauté, proposant ainsi un guichet unique pour le partage plus efficace des technologies de connectivité. »

À propos de Sisvel

Sisvel croit en l’importance de la collaboration, de l’ingéniosité et de l’efficacité pour répondre aux besoins des titulaires de brevets et de ceux qui souhaitent accéder à leurs technologies. Dans un marché complexe et en constante évolution, notre principe directeur est de créer des conditions de concurrence équitables avec le développement et la mise en œuvre de solutions de commercialisation flexibles et accessibles.

Sisvel | We Power Innovation

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