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Datang Mobile, KPN, NEC e Wilus sono gli ultimi licenzianti ad unirsi al patent pool per la tecnologia POS di Sisvel, mentre si avvicina la scadenza per la richiesta di incentivi

LUSSEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Datang Mobile, KPN, NEC e Wilus sono i più recenti concessori di licenza del patent pool per la tecnologia POS (Point of Sale) di Sisvel. Vanno a unirsi ad altri sette titolari di brevetti nel mettere a disposizione i loro portafogli brevettuali nel settore della telefonia mobile 2G-5G tramite il programma: BlackBerry, Huawei, JVCKENWOOD, LG Electronics, Nokia, Sisvel e SK Telecom.

La conclusione del periodo durante il quale i concessori di licenza POS di Sisvel possono beneficiare degli incentivi legati a una partecipazione anticipata è prevista per il 15 maggio. I titolari di brevetti nel settore della telefonia mobile interessati a partecipare sono invitati a contattare Sisvel il prima possibile.

Il pool, il primo sul mercato a rivolgersi al settore verticale dei POS, è stato annunciato a inizio aprile, con Huawei, LG Electronics e Nokia come concessori di licenza fondatori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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