Cada segundo cuenta: T-Mobile potencia su red para que sea más fuerte, inteligente y resiliente

BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) pronostica la posibilidad de un Super El Niño para este verano, lo que podría aumentar el riesgo de fenómenos climáticos extremos. Mientras las comunidades se preparan, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) refuerza las medidas de emergencia mediante una continua inversión en la resiliencia de la red, tecnologías inteligentes y un apoyo más amplio a las comunidades y a los miembros de los servicios de emergencia a lo largo del país.

Los aspectos más destacados:

Inteligencia de red impulsada por IA que restaura la conectividad más rápidamente , incluyendo decenas de miles de ajustes automáticos durante la tormenta invernal Fern

, incluyendo durante la tormenta invernal Fern T-Satellite con Starlink brindó soporte a más de 250,000 usuarios con más de 1.5 millones de mensajes enviados durante Fern, y ahora el servicio se está expandiendo a ubicaciones en el extranjero con servicio de roaming recíproco en Canadá y Nueva Zelanda

enviados durante Fern, y ahora el servicio se está expandiendo a ubicaciones en el extranjero con servicio de roaming recíproco en Canadá y Nueva Zelanda Una flota en expansión de recursos listos para movilizarse , como vehículos SatCOLT de despliegue rápido más pequeños, generadores híbridos y funciones de dron mejoradas

, como vehículos SatCOLT de despliegue rápido más pequeños, generadores híbridos y funciones de dron mejoradas Herramientas de telemetría en tiempo real que ayudan a los equipos a responder más rápidamente, a monitorear a distancia las condiciones de la red y a mantener los sitios funcionando más tiempo

“Partimos del conocimiento de que mantener conectadas a las comunidades durante la temporada de tormentas es imprescindible y fundamental para la seguridad”, señala Jon Freier, director ejecutivo de operaciones de T-Mobile. “Con tecnologías como T-Satellite que ahora presta servicio a cientos de miles de usuarios en el país durante desastres del mundo real y con su incipiente expansión internacional, continuamos optimizando la inteligencia y resiliencia de nuestra red para que las personas puedan comunicarse con sus seres queridos, los rescatistas puedan actuar sin demoras y las comunidades puedan recuperarse rápido”.

Diseñada para momentos críticos

La red 5G avanzada nacional de T-Mobile está diseñada para desempeñarse bajo presión y está respaldada por una robusta flota de recursos de movilización rápida, como SatCOLT (sistemas celulares satelitales montados en camiones livianos), SatCOW (sistemas celulares satelitales móviles), COW (sistemas celulares sobre ruedas), generadores, antenas parabólicas portátiles y drones. Estos recursos se emplean activamente para restablecer y mantener rápidamente la conectividad cuando las condiciones climáticas extremas y otras emergencias afectan el rendimiento de la red, y así poder apoyar al personal de emergencia, a los socios de seguridad pública y a las comunidades bajo su servicio.

La compañía continúa expandiendo su flota y sus funciones con más recursos, tales como:

Unidades para dormir que permiten prolongar las operaciones de campo y ayudan a los equipos a permanecer más tiempo en los sitios

que permiten prolongar las operaciones de campo y ayudan a los equipos a permanecer más tiempo en los sitios Nuevos drones con funciones mejoradas para visualizar la situación en tiempo real, lo que ayuda a los equipos a evaluar las condiciones desde arriba y a tomar decisiones más rápidas e informadas en el campo

con funciones mejoradas para visualizar la situación en tiempo real, lo que ayuda a los equipos a evaluar las condiciones desde arriba y a tomar decisiones más rápidas e informadas en el campo Vehículos COLT de rápido despliegue más pequeños que pueden instalarse de inmediato para restablecer la cobertura en áreas densas o de difícil acceso

que pueden instalarse de inmediato para restablecer la cobertura en áreas densas o de difícil acceso Generadores portátiles híbridos que pueden extender el tiempo de funcionamiento en un 50%, lo que conserva la energía de las baterías y reduce la necesidad de recargar combustible

que pueden extender el tiempo de funcionamiento en un 50%, lo que conserva la energía de las baterías y reduce la necesidad de recargar combustible Kits satelitales portátiles que usan soluciones satelitales de órbita terrestre baja (LEO) y geoestacionaria (GEO) para respaldar la conectividad en el campo y contribuir a restablecer la red de retorno en condiciones desafiantes

Solo en 2025, T-Mobile brindó ayuda a las comunidades y a los rescatistas en más de 60 desastres naturales en todo el país y desplegó miles de recursos para mantener la conectividad, incluidos miles de despliegues de generadores portátiles y misiones de recarga de gasolina. Estos esfuerzos ayudaron a comunidades a mantenerse conectadas a seres queridos, servicios de emergencia y recursos críticos. Esta flota nacional continúa evolucionando con nuevas funciones diseñadas para responder más rápidamente y operar con mayor eficacia en condiciones adversas.

Una red más robusta e inteligente

La red autoorganizada (SON) impulsada por IA de T-Mobile monitorea continuamente las condiciones de la red y ajusta automáticamente el desempeño en tiempo real, redirigiendo el tráfico, optimizando la intensidad de la señal y priorizando las conexiones críticas cuando la infraestructura se ve afectada.

“Cuando ocurre un desastre, las personas no piensan si sus dispositivos están conectados. Piensan en comunicarse con familiares, en llamar para pedir ayuda o en saber que cuentan con apoyo”, agrega John Saw, director ejecutivo de tecnología de T-Mobile. “Por eso hemos diseñado una red que está presente en esos momentos, con decenas de miles de ajustes automatizados impulsados por la SON durante fenómenos catastróficos, como la tormenta invernal Fern, y optimización en tiempo real impulsada por IA para que pueda adaptarse instantáneamente y mantener conectadas a las comunidades, sin importar las condiciones”.

Durante la tormenta invernal Fern de enero de 2026, que afectó a más de 30 estados y dejó a más de 1 millón de personas sin energía eléctrica, la red de T-Mobile se mantuvo firme bajo presión. Con la SON, la compañía pudo adaptarse rápidamente y priorizar la conectividad en las áreas afectadas, lo que ayudó a mantener operativos los sitios de red durante más de 250,000 minutos adicionales mediante la conservación de la energía de la batería y la optimización del desempeño. Entre los clientes afectados, el 68% se reconectó en la primera hora y el 98% dentro de las ocho horas.

Más recientemente, durante la tormenta invernal Hernando y las tormentas torrenciales en Hawái de marzo, la SON realizó más de diez mil ajustes adicionales y amplió la conectividad en las áreas afectadas, ayudando a las personas a mantenerse en contacto y acceder a información crítica.

*Ver el video animado explicativo de la SON aquí – 45 segundos

En algunos casos, estas funciones permiten a T-Mobile responder y recuperarse sin desplegar recursos adicionales. Durante un tornado, los equipos de red optimizaron a distancia la cobertura en aproximadamente una hora, lo que permitió restablecer el servicio más rápidamente y reducir la necesidad de una respuesta en el lugar.

Extensión de la conectividad fuera de la red

T-Mobile continúa expandiendo la conectividad más allá de la infraestructura tradicional mediante la innovación satelital y ayuda a mantener la comunicación en situaciones críticas.

Cuando se produjeron desastres en 2025, T-Satellite transmitió más de un millón de mensajes y conectó a cientos de miles de personas cuando las redes terrestres no estaban disponibles. Durante las devastadoras inundaciones en Texas, envió cientos de miles de mensajes, que ofrecieron ayuda vital a las comunidades afectadas.

Más recientemente, durante la tormenta invernal Fern, T-Satellite registró picos altos de uso, ofreciendo servicio a más de 250,000 usuarios y transmitiendo 1.5 millones de mensajes mientras las personas se conectaban con sus seres queridos y se mantenían informadas cuando las redes tradicionales no estaban disponibles. Durante las tormentas de Kona (Hawái), miles de usuarios dependieron de T-Satellite para mantenerse conectados.

T-Satellite también facilita las alertas de emergencia móviles (WEA), ya que envió más de 100 alertas solo durante la tormenta invernal Fern, lo que ayudó a transmitir información de seguridad esencial a dispositivos compatibles, independientemente del proveedor de servicios. Todas las personas que se suscriban también pueden acceder, sin costo, a las funciones de textos al 911 en dispositivos compatibles.

Asimismo, T-Mobile está ampliando la conectividad satelital a nivel internacional, comenzando por Canadá y Nueva Zelanda, lo que brindará conectividad automática en el extranjero para los clientes con T-Satellite en dispositivos compatibles cuando el servicio celular no esté disponible.

Sumadas a los recursos desplegables y las funciones activadas por dron, estas soluciones extienden la cobertura a algunas de las áreas de más difícil acceso durante las emergencias, incluidas las áreas remotas y rurales. Para muchas personas, estos momentos son más que conectividad: significan comunicarse con sus familias, preguntarles a sus seres queridos si están bien o mandar mensajes para pedir ayuda en una emergencia.

Respuesta rápida

La velocidad es lo que importa. Antes de que ocurra un desastre, T-Mobile refuerza las preparaciones mediante el monitoreo de la red, el preposicionamiento de recursos y la coordinación con sus socios.

Cuando se presenta una emergencia, los equipos despliegan recursos móviles, ofrecen asesoramiento técnico y ayudan a las operaciones de emergencia a mantener la comunicación y la coordinación, lo que asegura que los rescatistas cuenten con la conectividad y las herramientas necesarias para coordinar eficazmente.

T-Mobile también ofrece T-Priority, una solución exclusiva para los miembros de servicios de emergencia creada en la plataforma 5G Avanzada de T-Mobile con la tecnología de segmentación de red, brindando así conectividad priorizada y conexiones más claras durante emergencias y congestiones de red.

A nivel interno, el generador de telemetría en tiempo real desempeña un papel fundamental en las operaciones de respuesta, ya que brinda a los equipos visibilidad inmediata sobre las condiciones del lugar, como los niveles de combustible y el desempeño. Esto les permite priorizar los recursos, reducir el tiempo de inactividad y mantener los sitios operativos más tiempo sin tener que revisar presencialmente cada lugar, mientras que los nuevos generadores híbridos también extienden el tiempo de funcionamiento hasta un 50%.

En conjunto, estas funciones facilitan una respuesta más rápida y eficaz ante desastres de gran escala.

“Durante una emergencia, la comunicación es vital, pero tiene que funcionar al instante, de manera confiable y a escala”, explica Freier. “Nuestros equipos se centran en proveer al personal de emergencia con la conectividad y las herramientas para coordinar en tiempo real, tomar decisiones más rápidas y anticiparse a condiciones que cambian rápidamente, a la vez que se aseguran de que las comunidades puedan mantenerse conectadas y pedir ayuda en momentos críticos”.

Apoyamos a las comunidades cuando más importa

El compromiso de T-Mobile se extiende más allá del desempeño de la red e incluye ofrecer apoyo en el lugar, forjar relaciones con la comunidad y activar operaciones de respuesta ante desastres.

Los equipos de T-Mobile han ayudado a pequeños negocios a reconectarse y a procesar el pago de su nómina; han permitido a clientes cargar dispositivos médicos esenciales, como audífonos, y han restablecido la conectividad y la energía eléctrica en infraestructura crítica y recursos indispensables para la comunidad, como servicios públicos, supermercados, gasolineras, farmacias, transporte, alojamientos y hospitales.

En el último trimestre, T-Mobile prestó ayuda ante varios fenómenos meteorológicos extremos, como la tormenta invernal Fern y las tormentas en Hawái, y desplegó recursos para ofrecer conectividad y distribuir cientos de unidades de energía portátil.

En 2025 y a principios de 2026, los equipos de T-Mobile:

Ayudaron a miles de personas a reconectarse y a cargar dispositivos

Distribuyeron más de 17,000 unidades de energía portátil

Desplegaron 34 equipos de operaciones de apoyo comunitario con camiones y unidades móviles para ofrecer wifi, módulos de carga y recursos críticos en refugios y áreas afectadas

Ayudaron en las operaciones de recuperación en 13 fenómenos meteorológicos extremos por todo el país

Monitorearon y evaluaron otros 174 fenómenos naturales con potencial de impacto

T-Mobile y sus empleados aportaron millones de dólares en donaciones a las campañas de respuesta y asistencia ante desastres, incluyendo más de $360,000 en donaciones efectuadas por los empleados a las organizaciones de respuesta ante desastres. Además, la compañía recientemente se unió al Programa de Rescatistas de la Cruz Roja Americana con un compromiso de $250,000 para apoyar la preparación ante desastres y las operaciones de respuesta en todo el país.

En tiempos de crisis, T-Mobile también reúne a empleados y a clientes para que apoyen a las comunidades afectadas y trabajen junto a los socios para ofrecer conectividad, recursos y ayuda donde más se necesitan.

El futuro de la respuesta ante emergencias

T-Mobile continúa invirtiendo en tecnologías innovadoras basadas en su red 5G autónoma y en sus funciones de red 5G avanzada nacional, lo que prepara el terreno para las redes 6G con IA nativa del futuro.

Estos avances permiten:

Compartir datos y video en tiempo real

Activar las funciones de dron como rescatista (DFR) mediante la red 5G y el servicio T-Priority de T-Mobile

El monitoreo y la automatización impulsados por IA que pueden adaptar el desempeño de la red en tiempo real según las condiciones cambiantes

Las tecnologías 911 del futuro, como más funciones de textos al 911 que ayudan a más personas a conectarse con los servicios de emergencia en áreas con cobertura limitada

Compromiso constante

T-Mobile continúa reforzando las medidas de preparación, invirtiendo en resiliencia, promoviendo tecnologías y colaborando con socios en todo el país.

La compañía se comunica con líderes a través de varios foros, como las mesas redondas de la National Hurricane Conference (conferencia nacional sobre huracanes), el All Hazards Consortium (AHC, consorcio enfocado en la gestión integral de amenazas y emergencias), la Cámara de Comercio de EE. UU. y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), lo que le permite mantenerse al día con las prácticas más adecuadas de la industria.

Esta labor se realiza todo el año —la preparación, la respuesta y la recuperación— y el enfoque se mantiene en reforzar la resiliencia de la red y en apoyar a las comunidades a lo largo de cada etapa de una emergencia.

Para más información sobre la preparación y las capacidades de respuesta de T-Mobile, visita el Centro de respuesta ante emergencias de la compañía y sigue a @TMobileNews en X e Instagram.

T-Satellite: los mensajes de texto y ciertas apps listas para satélite funcionan con dispositivos compatibles en la mayoría de las zonas al aire libre de EE. UU., Canadá y Nueva Zelanda donde se pueda ver el cielo. Es posible que los servicios satelitales, incluidos los textos al 911 o los servicios de emergencia puedan demorarse, sean limitados o no estén disponibles. Incluido con Experience Beyond o por $10/mes; se renueva automáticamente cada mes. Cancela en cualquier momento en la app T-Life. Textos al 911: te permite enviar un mensaje de texto al 911 cuando estás fuera de la cobertura celular. El servicio es solo de texto (no de voz) y podría estar limitado por la disponibilidad satelital, las demoras en entrega de mensajes o la precisión de la ubicación. Consulta los Términos y condiciones de T-Mobile. T-Priority es para organizaciones que cumplen los requisitos en planes elegibles. Algunas funciones solo están disponibles en áreas con cobertura de 5G de ultracapacidad, con un dispositivo compatible y ajustes de 5G independiente; ver t-mobile.com/5g-layers. Cobertura no disponible en ciertas áreas.

Acerca de T-Mobile US, Inc.

Como El Un-carrier superpoderoso, T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) cuenta con el poder de una premiada red 5G que conecta a más personas en más lugares que nunca. Con la propuesta de valor única de T-Mobile, que reúne la mejor red, la mejor opción y las mejores experiencias, El Un-carrier está redefiniendo la conectividad y fomentando la competencia, mientras sigue impulsando la próxima ola de innovación en el servicio móvil y más allá. Con su sede principal en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://www.t-mobile.com.