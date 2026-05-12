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Datang Mobile、KPN、NEC、WilusがSisvel POS特許プールに新たに加入 ― 早期参加インセンティブ締め切り間近

ルクセンブルク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Datang Mobile、KPN、NEC、Wilusの4社が、SisvelのPOS（販売時点情報管理）特許プールに新たに加入しました。これにより、BlackBerry、Huawei、JVCKENWOOD、LG Electronics、Nokia、シズベル、SKテレコムを含む11社が本プログラムを通じて2G～5Gのセルラー関連特許ポートフォリオライセンスを提供することになります。

Sisvel POSのライセンサーが早期参加によるインセンティブの恩恵を受けられる期間は、5月15日に終了する予定です。加入を検討しているセルラー関連特許所有者の方々は、できるだけ早くシズベルにご連絡ください。

4月初旬に発表された、POS分野を対象とする業界初の本特許プールには、Huawei、LG Electronics、Nokia が創設ライセンサーとして名を連ねています。

「これまでに市場から大きな反響をいただいておりますが、この度、Datang、KPN、NEC、Wilusの各社を新たなライセンサーとして迎えることができ、大変嬉しく思います」と、POSプログラムマネージャーのSven Törringerは述べています。「セルラー技術分野をリードするイノベーターによる強力なチームが形成されつつあり、さらに多くの企業による参加が予定されています。私たちが構築しているライセンスプログラムは、POS分野のライセンシーにとって魅力的な価値提案となるものと確信しています。」

また、Nokiaのワイヤレス・テクノロジー部門IoTライセンスプログラム責任者である Mika Viertio氏は次のように述べています。「セルラー通信規格は、消費者が日々利用しているコネクテッド決済体験を支えています。ワイヤレス接続分野のリーダーとして、当社は世界中のPOS端末ベンダーが必要不可欠なワイヤレス技術に簡単にアクセスできる環境づくりを支援しています。」

Huaweiの戦略企画・キープロジェクト部門責任者であるEmil Zhang氏は「キャッシュレス経済においてPOS端末はますます重要な役割を果たしています。ワイヤレス技術の主要な推進企業の一つとして、Huaweiはシズベルのプールを通じて、関連する標準必須特許をPOS業界に提供できることを嬉しく思います」と、述べています。「これにより、接続性が向上し、事業主や一般消費者のニーズに、より的確に応えることが可能になります。また、さらに多くの特許権者がこのプールに参加し、より効率的に接続技術を共有できるワンストップ・ソリューションを提供できることを歓迎します。」

シズベルについて

シズベルは、特許保有者とその技術へのアクセスを求める企業のニーズを結びつけるためには、協働、創意工夫、そして効率性が重要であるとの信念に基づいて活動しています。複雑かつ絶えず進化する市場環境において、柔軟でアクセスしやすい商業化ソリューションの開発および実装を通じて、公平な競争環境を創出することを基本方針としています。

Sisvel | We Power Innovation

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