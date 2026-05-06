Datang Mobile, KPN, NEC y Wilus son los últimos licenciantes en unirse al pool de patentes para POS de Sisvel a poco de que finalice el plazo para obtener incentivos

LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Datang Mobile, KPN, NEC y Wilus se han convertido en los últimos licenciantes del pool de patentes para puntos de venta (POS) de Sisvel. De este modo, estas empresas se unen a otros siete titulares de patentes que ponen a disposición sus carteras de patentes de telefonía celular 2G-5G a través del programa: BlackBerry, Huawei, JVCKENWOOD, LG Electronics, Nokia, Sisvel y SK Telecom.

El plazo para que los licenciantes de Sisvel POS se beneficien de los incentivos por participación temprana finaliza el 15 de mayo. Los titulares de patentes de telefonía celular interesados en participar deben ponerse en contacto con Sisvel lo antes posible.

El pool, el primero del mercado en centrarse en el sector de los POS, se anunció a principios de abril, con Huawei, LG Electronics y Nokia como licenciantes fundadores.

“Hasta ahora hemos recibido una respuesta excelente del mercado. Hoy, me complace dar la bienvenida a Datang, KPN, NEC y Wilus como los últimos licenciatarios”, comenta Sven Törringer, director del programa POS. “Hemos reunido un grupo formidable de innovadores en tecnología celular, y hay muchas más empresas preparadas para incorporarse. Estoy seguro de que el programa de licencias que estamos desarrollando será una propuesta de valor atractiva para los licenciatarios en el sector POS”.

“Los estándares de telefonía celular contribuyen a hacer posible las experiencias de pago conectadas en las que los consumidores confían a diario. Como líderes en conectividad inalámbrica, facilitamos el acceso a tecnologías inalámbricas esenciales para los proveedores de dispositivos de punto de venta de todo el mundo”, explica Mika Viertio, director del Programa de Licencias de IoT, Tecnologías Inalámbricas, de Nokia.

“Los dispositivos POS desempeñan un papel cada vez más crucial en la economía sin efectivo y, como uno de los principales contribuyentes a la tecnología inalámbrica, en Huawei nos complace poner nuestras patentes esenciales de estándares relevantes a disposición de la industria de POS a través del pool de Sisvel”, declara Emil Zhang, jefe del Departamento de Planificación Estratégica y Proyectos Clave de Huawei. “Al hacerlo facilitamos la conectividad para apoyar y servir mejor tanto a los propietarios de negocios como al público en general. También nos complace ver que más titulares de patentes se suman al pool, lo que ofrece una ventanilla única para compartir tecnologías de conectividad de una manera más eficiente”.

Acerca de Sisvel

Sisvel es una empresa impulsada por la importancia de la colaboración, el ingenio y la eficacia para satisfacer las necesidades de los titulares de patentes y de quienes buscan acceder a sus tecnologías. En un mercado complejo y en constante evolución, nuestro principio rector se basa en crear igualdad de condiciones con el desarrollo y la aplicación de soluciones de comercialización flexibles y accesibles.

Sisvel | We Power Innovation

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