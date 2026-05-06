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大唐移动、荷兰皇家电信、日本电气和Wilus成为最新加入Sisvel POS专利池的授权方，优惠参与期限即将截止

卢森堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 大唐移动、荷兰皇家电信、日本电气和Wilus已成为Sisvel销售终端(POS)专利池的新晋授权方。另有七家专利持有方也通过该计划开放其2G至5G蜂窝通信专利组合，分别为：黑莓、华为、杰伟世建伍、LG电子、诺基亚、、Sisvel和SK 电讯。

Sisvel POS专利池授权方享受早期参与优惠政策的截止日期定为5月15日。有意加入的蜂窝通信专利持有方应尽快与Sisvel取得联系。

该专利池于4月初正式推出，是市场上首个针对POS垂直领域设立的专利池，华为、LG电子与诺基亚为创始授权方。

POS项目经理Sven Törringer表示：“市场反响十分热烈，，我很高兴地欢迎大唐移动、荷兰皇家电信、日本电气和Wilus成为新晋授权方。我们已汇聚一批实力雄厚的蜂窝通信技术创新企业，还有更多企业正筹备加入。我坚信，我们正在开发的授权项目将为支付终端垂直领域的授权商提供极具吸引力的价值方案。”

诺基亚无线技术物联网授权项目负责人Mika Viertio表示：“蜂窝通信标准是实现消费者日常无缝支付体验的关键技术支撑。作为无线连接领域的领军企业，我们正帮助全球销售终端设备厂商更便捷地获取核心无线技术。”

华为战略规划与重大项目部负责人Emil Zhang表示：“支付终端设备在无现金经济体系中的作用愈发关键。作为无线技术的核心贡献企业之一，华为i乐于通过Sisvel专利池向支付终端行业开放相关标准必要专利。此举有助于促进互联互通，更好地赋能和服务于企业主和公众。我们也乐见更多专利持有方加入该专利池，以更高效的形式提供互联技术共享的一站式服务平台。”

关于 Sisvel

Sisvel始终秉持"协作创新、高效共赢"理念，致力于搭建专利权人与技术实施方之间的桥梁。在复杂多变的市场环境中，我们以构建公平竞争生态为准则，通过开发与实施灵活、可及的商业化解决方案，推动创新价值的有效释放。

Sisvel | We Power Innovation

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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