Winamp Group sécurise un accord majeur de restructuration de sa dette et renforce sa visibilité financière

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Winamp Group (Euronext Growth Paris & Brussels: ALWIN) annonce avoir conclu, en date du 30 avril 2026, un accord de principe avec un partenaire financier de long terme en vue de la restructuration de sa dette financière.

Cet accord marque une étape clé dans le renforcement de la structure financière du Groupe et lui permet d’aligner son profil de remboursement avec ses perspectives de développement.

La dette concernée, principalement composée d’emprunts obligataires d’un montant nominal de 5 millions d’euros, 3 millions d’euros et 1 million d’euros, ainsi que des intérêts y afférents, fera l’objet d’un remboursement partiel grâce au produit de la garantie de cours versée par Azerion dans le cadre de la cession du pôle Radionomy/Targetspot.

Le solde de la dette sera rééchelonné sur une période de trente-six (36) mois, renforçant significativement la flexibilité financière du Groupe et sa capacité à exécuter sa feuille de route stratégique.

Depuis le début de l’année 2026, Winamp Group a engagé une transformation majeure de sa structure financière à travers une série d’opérations structurantes, incluant des augmentations de capital, des conversions de dettes en fonds propres et une optimisation significative de son profil d’endettement, posant ainsi les bases d’une nouvelle phase de développement et de création de valeur.

« Nous avons franchi un cap majeur dans la transformation de Winamp Group. Cet accord sécurise notre cadre financier et améliore significativement la visibilité sur notre profil de remboursement, tout en nous permettant d’accélérer l’exécution de notre stratégie de développement », déclare Olivier Van Gulck, CFO de Winamp Group.

Le Groupe procède actuellement à la mise en œuvre et à la formalisation de cet accord dans le cadre de sa stratégie de développement à long terme.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

31 juillet 2026 – Chiffre d’affaires S1 2026

À propos de Winamp Group

Winamp Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Winamp Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.

À propos de Winamp – www.winamp.com

Winamp redéfinit l’expérience musicale en créant une plateforme innovante qui renforce le lien entre les artistes et leurs fans. Nous fournissons des outils puissants permettant aux créateurs de gérer leur musique, d’élargir leur audience et de maximiser leurs revenus, tout en offrant une expérience d’écoute fluide grâce au Winamp Player.

Winamp for Creators est notre plateforme dédiée, conçue pour offrir aux artistes musicaux tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Des outils de monétisation aux services de gestion musicale, elle regroupe les ressources essentielles permettant aux créateurs de prendre en main leur carrière.