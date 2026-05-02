Barilla ospita una cena a sorpresa con riunione di famiglia di Formula 1® durante il weekend della gara di Miami

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Un invito speciale, un tavolo e un piatto di pasta condivisa tra persone che spesso sono separate. È bastato questo a Barilla per portare a Miami lo spirito dello stare insieme durante il giorno di apertura del GRAN PREMIO DI FORMULA 1® MIAMI 2026 CRYPTO.COM.

Barilla, il Partner ufficiale di Formula 1®, ha accolto i membri del team e le loro famiglie a Torno Subito Miami, il ristorante dello chef 3 stelle Michelin Massimo Bottura, con la cucina guidata dallo Chef Bernardo Paladini, per una serata in cui si sono spenti i motori e la vita di tutti i giorni è diventata il centro dell’attenzione.

La serata ha anche celebrato l’inizio della collaborazione tra Barilla e il team Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) Formula 1®, un incontro di due nomi nati nella stessa regione, l’Emilia-Romagna, la Food Valley d’Italia, e uniti dai valori comuni di eccellenza, passione e spirito d famiglia.

Per questa serata speciale, Barilla e VCARB hanno sorpreso i membri del team facendo arrivare in aereo le loro famiglie a Miami, organizzando una cena a sorpresa che ha visto tanti abbracci, risate, momenti di condivisione e piatti di pasta da gustare tutti insieme.

La serata è stata resa ancora più speciale dalla presenza di ospiti illustri, tra cui il futuro campione della VCARB Arvid Lindblad, che ha partecipato assieme alla madre, in linea con lo spirito dell’evento, incentrato sulla famiglia, il campione del mondo di Formula 1® Nico Rosberg con la moglie e la campionessa olimpica Mikaela Shiffrin con il fidanzato. Insieme a loro, tra gli ospiti c'erano membri dell'ampio ecosistema della Formula 1®, da ingegneri e partner tecnici alle troupe televisive e ai media, a testimonianza delle numerose persone che contribuiscono a questo sport durante tutta la stagione.

Un'occasione per ritrovarsi: cosa non scontata quando si viaggia per il mondo 24 fine settimana all'anno.

Per una sera, quella distanza è stata colmata e al centro di tutto c'era la pasta: i Fusilloni e le Racing Wheels, il nuovo formato lanciato appositamente per la stagione agonistica in collaborazione con Formula 1®, disponibile su Walmart.com e in arrivo in tutti gli Stati Uniti entro la fine dell'anno.

Quel senso di convivialità, tipica dei pranzi in famiglia italiani, continuerà per tutto il fine settimana, con le famiglie che rimarranno per vivere il weekend della gara, dalla cena di giovedì al Gran Premio di domenica.

“Prendersi il tempo di stare insieme, anche quando gli orari lo rendono difficile, è alla base di ciò che facciamo”, ha dichiarato Melissa Tendick, Presidente di Barilla Americas. “Mentre approfondiamo il nostro coinvolgimento con la Formula 1®, compresa la nostra nuova collaborazione con Visa Cash App Racing Bulls, siamo fieri di creare momenti che riportano le persone a ciò che importa maggiormente: stare insieme a tavola e sentirsi vicini a familiari e amici”. Arvid Lindblad, pilota VCARB, ha dichiarato, “È stata una serata davvero speciale, che ci ha visti tutti riuniti, mettendo da parte la nostra vita professionale per passare momenti di relax e convivialità. Collaborare con Barilla, un marchio che condivide i nostri valori e le nostre radici italiane, è stato particolarmente significativo e ha evidenziato l’importanza del connettere e le persone dietro al nostro successo”.

E mentre i motori continuano a gareggiare a Miami, Barilla ci ricorda che la famiglia può essere ovunque: a casa, nel circuito o attorno alla stessa tavola.

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