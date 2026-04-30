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Options Technology擴大金融服務版圖，為某一級銀行在冰島大規模佈署人工智慧

倫敦 & 紐約 & 香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 金融科技管理服務與資訊科技基礎設施的全球先驅Options Technology今天宣布該公司的PrivateMind解決方案獲某一級銀行指定，為該銀行的冰島資料中心大規模佈署人工智慧。

PrivateMind是一座全面接受監管的人工智慧平台，專為需要絕對確保資料隱私、表現與控制的金融機構而打造。PrivateMind佈署於戰略樞紐，直接連接交易所和流動性供應者，協助團隊探索人工智慧安全性與速度，並利用GPU加速技術推動大規模推理專案。

統合PrivateMind的安全人工智慧能力與冰島由再生能源驅動的高密度設施，可為企業組織大規模提供負責任式人工智慧所需要的永續基礎。該資料中心位於atNorth的ICE02園區，佔有位於紐約與倫敦金融樞紐之間的戰略性地利之便，具備優越的連結性與低延遲的網路，是配合人工智慧與其他高效能工作負載的理想選擇。

Options Technology總裁暨執行長Danny Moore表示：「獲得這次大規模佈署的機會，是PrivateMind解決方案與Options公司全體的一大勝利。我們的企業GPU佈署生態系統不斷成長，增添一位一級銀行客戶進一步提高了我們身為金融機構指定合作夥伴的的地位。我們熱烈期待這份合作關係的開展。」

PrivateMind總監Ryan Ballantine說：「這次佈署可擴大PrivateMind的人工智慧版圖，並表明我們為金融機構打造永續高效能人工智慧基礎設施的決心。這也證明我們的資料中心正在美國與歐洲大幅擴張，而且還只是一連串計劃的開始。」

在宣布這一則消息不久前，Options才完成了多項拓展行動，包括德州證券交易所 (TXSE) 指定選用Options的AtlasInsight解決方案、推出可讓商用硬體做到線速率200Gb/s封包擷取的AtlasInsight Capture 200，以及該公司近期收購Crossvale的行動。

Options Technology：

Options Technology (Options) 是一家引領銀行與交易基礎架構的金融科技公司。我們為全球客戶提供服務，並在紐約、倫敦、巴黎、貝爾法斯特、劍橋、芝加哥、香港、東京、新加坡、杜拜、雪梨與奧克蘭設有辦事處。Options的服務融入全球科技的最新趨勢，包含高效能網路、雲端、安全性與人工智慧。

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媒體垂詢請洽Jenny Collins，jenny.collins@options-it.com

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