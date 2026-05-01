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Barilla于迈阿密大奖赛周末举办F1车手家庭惊喜团圆晚宴

一众一级方程式（Formula 1®，简称“F1”）车手及车队成员与挚爱之人欢聚一堂，当晚同时庆祝Barilla与Visa Cash App Racing Bulls F1车队达成全新合作。

original Barilla在Torno Subito餐厅设宴招待Arvid Lindblad、Mikaela Shiffrin和Nico Rosberg，同时特邀Massimo Bottura主厨出席，众多F1业界人士齐聚现场，共赴这场惊喜晚宴。

Barilla在Torno Subito餐厅设宴招待Arvid Lindblad、Mikaela Shiffrin和Nico Rosberg，同时特邀Massimo Bottura主厨出席，众多F1业界人士齐聚现场，共赴这场惊喜晚宴。

迈阿密--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 一纸特别邀请函、一席餐桌、一盘意面，让常年分隔两地的人们围坐相聚。在2026年F1 CRYPTO.COM迈阿密大奖赛开幕当日，Barilla以这样简单的方式，将团聚的温情带到迈阿密。

作为F1官方意面合作伙伴，Barilla于迈阿密Torno Subito餐厅款待车队成员及其家人。该餐厅由米其林三星主厨Massimo Bottura主理，后厨由Bernardo Paladini主厨执掌。当晚赛场引擎暂歇，日常生活中的温情相聚成为全场焦点。

晚宴同时庆祝Barilla与Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) F1车队全新合作正式开启。两大品牌均源自意大利美食之都艾米利亚-罗马涅大区(Emilia-Romagna)，并因卓越、热忱与家庭温情的共同价值观而走到了一起。

为打造这场特别之夜，Barilla与VCARB特意将车队成员的家人专程接至迈阿密。这场惊喜晚宴满含拥抱与欢笑，人们共享意面，重温温情相伴的时刻。

多位知名嘉宾出席，为晚宴更添特殊意义：VCARB未来潜力车手Arvid Lindblad与母亲一同到场，诠释活动以家庭为先的理念；F1世界冠军Nico Rosberg携妻子出席，奥运冠军Mikaela Shiffrin也与未婚夫共同莅临。此外，到场嘉宾还包括从工程师和技术合作伙伴到赛事转播团队和媒体从业者的F1生态系统成员，反映出整个赛季中为这项赛事做出贡献的众多从业者群体。

一年24个赛事周末辗转全球各地，与家人团圆本非易事，而这场晚宴正提供了难得的机会。

在这一个夜晚，距离被悄然消弭，而意面始终是温情的核心：品牌与F1携手合作，专为赛事季推出全新造型意面Fusilloni and Racing Wheels，现已登陆Walmart.com，并将于今年晚些时候在美国各地陆续上市。

意大利家庭聚餐所特有的团聚氛围将贯穿整个赛事周末。从周四晚宴直至周日正赛，受邀家属将留下来全程感受赛事氛围。

Barilla美洲区总裁Melissa Tendick表示：“即便行程繁忙，仍抽出时间相聚相伴，这是我们始终坚守的初心。随着我们深化与F1的合作，并开启与Visa Cash App Racing Bulls的全新伙伴关系，我们很荣幸能够创造这样的时刻，让人们回归生活中最珍贵的本心：围桌共餐、维系情谊，感受家人与挚友相伴的温暖。”VCARB车手Arvid Lindblad表示：“所有人欢聚一堂，暂时卸下赛场身份、回归私人生活，这样的夜晚格外珍贵。Barilla品牌与我们拥有共同的价值观和意大利渊源，此番合作意义非凡，也让我们更加懂得人际联结与团队背后每一位支持者的重要性。”

当迈阿密的赛车引擎持续轰鸣，Barilla提醒我们：家的温暖无处不在——无论是在家中、赛车场边，还是在一席共享的餐桌之旁。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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如需了解更多信息，请联系：
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