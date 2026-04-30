OpenAI och Yubico inleder samarbete för att erbjuda skräddarsydda YubiKeys med skydd mot nätfiske

SANTA CLARA, Kalifornien och STOCKHOLM, Sverige--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), pionjär inom nätfiskeresistent autentisering och skaparen av YubiKey, guldstandarden för säkerhetsnycklar, meddelar idag ett branschledande samarbete med OpenAI, skaparen av ChatGPT.

Från och med idag kan OpenAI:s användare köpa ett tvåpack med specialdesignade YubiKeys inom ramen för OpenAI:s program för avancerad kontosäkerhet (Advanced Account Security program). Det gör det möjligt att skydda sina ChatGPT-konton med säkerhetsnycklar som erbjuder den starkaste formen av hårdvarubaserad autentisering.

Paketet är särskilt framtaget för säkerhetsmedvetna användare som löper ökad risk för riktade digitala attacker. Det innehåller en YubiKey C NFC, för smidig autentisering via mobil, samt en diskret YubiKey C Nano som kan sitta kvar i datorns port för daglig användning. Båda säkerhetsnycklarna är utrustade med moderna autentiseringsfunktioner och erbjuder högsta möjliga skyddsnivå.

OpenAI använder redan YubiKeys internt för att skydda sina medarbetare och sin infrastruktur mot avancerade nätfiskeattacker. Nu erbjuds samma höga nivå av kontosäkerhet till OpenAI:s användare. Partnerskapet mellan två branschledare stärker skyddet för OpenAI-konton genom beprövad, nätfiskeresistent och hårdvarubaserad autentisering. Det minskar risken för kontoövertaganden och gör säker inloggning enkel.

"Vi introducerar en ny modell för nätfiskeresistent säkerhet i stor skala för AI-ekosystemet", säger Jerrod Chong, vd på Yubico. "Partnerskapet med OpenAI erbjuder högsta möjliga skyddsnivån mot nätfiske kombinerat med en smidig användarupplevelse. Vårt mål är att kraftigt minska risken för obehörig åtkomst till känslig data i OpenAI-konton världen över. Vi är stolta över att samarbeta med OpenAI för att leverera YubiKeys, den ledande säkerhetsnyckeln som erbjuder det starkaste sättet att använda passkeys, vilket stärker skyddet av känslig användardata i AI-eran.”

"Säkerhetsnycklar är ett av de mest effektiva sätten att skydda konton mot nätfiske, och Yubico har haft en ledande roll i att göra detta skydd praktiskt och lättillgängligt", säger Dane Stuckey, informationssäkerhetschef på OpenAI. ”YubiKeys är redan en självklar del av hur vi skyddar OpenAI:s medarbetare. Med Advanced Account Security gör vi det nu enklare för ChatGPT-användare att välja samma typ av nätfiskeresistent skydd när det passar deras behov.”

Genom att kombinera Yubicos globala skala och tillförlitlighet i företagsklass med OpenAI:s fokus på användarintegritet och stark datasäkerhet bidrar partnerskapet till en bredare global användning av YubiKeys. Det stärker säkerheten för AI-ekosystemet i ett snabbt föränderligt cyberhotlandskap. När användare har registrerat sina säkerhetsnycklar får de tillgång till det starkaste kontoskyddet som finns idag – genom en snabb och smidig lösenordsfri användarupplevelse.

YubiKey C NFC – OpenAI och YubiKey C Nano – OpenAI finns tillgängliga till exklusiva priser för befintliga OpenAI-kontoinnehavare. För mer information, besök: https://chatgpt.com/advanced-account-security

Om Yubico

Yubico (Nasdaq Stockholm: YUBICO) är ett modernt cybersäkerhetsföretag med uppdraget att göra den digitala världen säkrare för alla. Som uppfinnare av YubiKey sätter Yubico standarden för modern, nätfiskeresistent, hårdvarubaserad autentisering som förhindrar kontoövertaganden och gör säker inloggning enkel.

Sedan 2007 har vi bidragit till att forma globala autentiseringsstandarder, varit med och skapat FIDO2, WebAuthn och FIDO U2F samt introducerat den ursprungliga passkeyn. Idag skyddar bolagets passkey-teknik människor och organisationer i över 160 länder – och förändrar hur digital identitet skyddas, från registrering till återställning av konton.

YubiKeys används av några av världens mest säkerhetsmedvetna företag, myndigheter och institutioner. De fungerar direkt med hundratals appar och tjänster, vilket ger snabb, lösenordsfri åtkomst utan friktion eller kompromisser.

Yubico anser att stark säkerhet aldrig ska vara utom räckhåll. Genom det filantropiska initiativet Secure it Forward donerar bolaget YubiKeys till ideella organisationer som stöttar utsatta grupper.

Yubico har huvudkontor i Stockholm, Santa Clara i Kalifornien och Singapore, och har utsetts till ett av TIME:s 100 mest inflytelserika företag och ett av Fast Company:s mest innovativa företag. Läs mer på www.yubico.com.