Barilla organiza una cena sorpresa de reencuentro familiar de la Fórmula 1® durante el fin de semana del Gran Premio de Miami

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Una invitación especial, una mesa y un plato de pasta compartido por personas que no suelen verse con frecuencia. Eso fue todo lo que necesitó Barilla para llevar el espíritu de unión a Miami durante la jornada inaugural del FORMULA 1® CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026.

Barilla, Official Pasta Partner de la Fórmula 1®, recibió a los miembros del equipo y a sus familiares en Torno Subito Miami, el restaurante del chef Massimo Bottura galardonado con tres estrellas Michelin y con cocina dirigida por el chef Bernardo Paladini, para una velada en la que se apagaron los motores y la vida cotidiana pasó a ser la protagonista.

La velada también celebró el inicio de la nueva colaboración entre Barilla y el Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) Formula 1® Team, un encuentro entre dos nombres nacidos en la misma región, Emilia-Romaña, el valle gastronómico de Italia, unidos por valores compartidos de excelencia, pasión y espíritu familiar.

Para esta noche tan especial, Barilla y VCARB sorprendieron a los miembros del equipo trayendo a sus familias a Miami, para una cena inesperada llena de abrazos, risas, conexión y platos de pasta para compartir.

Para hacer la velada aún más especial, hubo una lista de invitados distinguidos, entre ellos el futuro campeón de VCARB Arvid Lindblad, quien asistió junto a su madre, reflejando así el espíritu familiar del evento; el campeón mundial de Fórmula 1® Nico Rosberg con su esposa, y la campeona olímpica Mikaela Shiffrin con su prometido. Además, asistieron invitados miembros del ecosistema más amplio de la Fórmula 1®, desde ingenieros y socios técnicos hasta equipos de retransmisión y medios de comunicación, lo que refleja la gran cantidad de personas que contribuyen a este deporte a lo largo de la temporada.

Una oportunidad para el reencuentro: algo que no se da por sentado cuando se viaja por el mundo 24 fines de semana al año.

Por una noche, esa distancia se acortó con pasta como excusa perfecta: Fusilloni y Racing Wheels, la nueva forma lanzada específicamente para la temporada de carreras en colaboración con la Fórmula 1®, disponible en Walmart.com y que se distribuirá por todo Estados Unidos a finales de este año.

El sentimiento de unión típico de las comidas familiares italianas continuará durante todo el fin de semana, ya que las familias se quedarán para vivir la experiencia de la carrera, desde la cena del jueves hasta el Gran Premio del domingo.

“Tomarse el tiempo para reunirse, incluso cuando la agenda lo hace difícil, es la esencia de lo que hacemos”, comentó Melissa Tendick, Presidente de Barilla América. “A medida que profundizamos nuestra participación en la Fórmula 1®, incluyendo nuestra nueva asociación con Visa Cash App Racing Bulls, nos enorgullece crear momentos que acerquen a las personas a lo que más importa: conectar alrededor de una comida y sentirse cerca de la familia y los amigos”. Arvid Lindblad, piloto de VCARB, comentó: “Fue una velada muy especial ver a todos reunidos, en la que cada uno desconectó y volvió a conectar con su vida personal. Colaborar con Barilla, una marca que comparte nuestros valores y raíces italianas, fue especialmente significativo, ya que puso de relieve la importancia de la conexión y de las personas que están detrás de nuestro éxito”.

Y mientras los motores siguen rugiendo en Miami, Barilla nos recuerda que la familia puede estar en cualquier lugar: en casa, en el paddock o alrededor de una mesa compartida.

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